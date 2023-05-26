تعليم الإسكندرية: "نسبة النجاح في الدراسات 92% للصف الثالث الإعدادي"

طمئنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، تم تصحيح العينة العشوائية للمادة بنسبة 10 % من الأوراق الامتحانية بالإدارات التعليمية وبلغت نسبة النجاح 92 %، وكان قد أدى 103 آلاف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، امتحان الفصل الدراسي الثاني، أمام 378 لجنة موزعة على 9 إدارات.

ويؤكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية، في رسالة طمأنة لأولياء الأمور أن صالح أبنائنا الطلاب في المقام الأول بما لا يخل باللوائح والقوانين والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات.

كان قد عبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور فى محافظة الإسكندرية، عن استيائهم من صعوبة امتحانات مادة الدراسات الاجتماعية، فى اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الدور الأول، لامتحان شهادة التعليم الأساسي للمرحلة الإعدادية عن العام الدراسي 2023/2022.

وشكى بعض طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من صعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مؤكدين أن بعض الأسئلة جاءت غير مباشرة وليست على مستوى الطالب المتوسط، وأنها أسئلة تناسب الطلاب ذو المستوى التعليمي المرتفع.

وأشار طلاب فى الشهادة الإعدادية، إلى أن الوقت لم يكن كافيًا للإجابة على الأسئلة كافة، إذ انقسم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية إلى جزئين هى الجغرافيا والتاريخ، وأن الأسئلة الخاصة بالجغرافيا كانت غير مباشرة، وسببت إرباكًا لبعض الطلاب.