إطلاق سراح الإيراني أسد الله في اتفاقية تبادل سجناء

أطلق سراح الإيراني أسد الله في اتفاقية لتبادل سجناء بين بلجيكا وإيران، تحت وساطة وزارة الخارجية العُمانية، وذلك بعد أشهر من توقيع اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين.

وذكرت الخارجية العمانية في بيان لها اليوم الجمعة، أن المفرج عنهم نقلوا من طهران وبروكسل إلى مسقط تمهيدا لعملية التبادل، ونجح الاتفاق بعد التماس من الحكومتين الإيرانية والبلجيكية برغبة في المساعدة من أجل تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم، إلا أنها لم تورد أسماء مواطني البلدين.

وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان له، الإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل.

أما بالنسبة للجانب الإيراني، غرد وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة عبر تويتر قائلًا: "أن الدبلوماسي البريء لبلدنا، الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين، السيد أسد الله أسدي، الآن في طريق العودة إلى وطنه وسيصل إيران الحبيبة قريبا، أشكر سلطنة عمان على جهودها الإيجابية في هذا المجال".

إطلاق سراح السجنأ جاء بعد ساعات من إعلان التلفزيون الرسمي أنه سيتم إطلاق سراح الدبلوماسي المحكوم في بلجيكا أسد الله أسدي.

من هو أسد الله أسدي؟

وجهت للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المسجون في بلجيكا تهمة الإرهاب، لضلوعه في عملية استهداف تجمع معارض في باريس، عام 2021، بتدبير مخطط لتفجير فعالية نظمتها جماعة إيرانية معارضة في ضواحي باريس عام 2018.

إلا أن أجهزة استخبارات أوروبية أحبطت المخطط، وحُكم على الدبلوماسي الذي كان يعمل في النمسا لتوفيره المتفجرات، بالسجن 20 عاماً، على الرغم من نفيه نفياً قاطعاً التهم الموجهة إليه.

وألقت السلطات الإيرانية سابقا القبض على عامل الإغاثة البلجيكي، أوليفييه فانديكاستيل، وحكم عليه القضاء في 24 فبراير الماضي 2023 بالسجن 28 عاماً.