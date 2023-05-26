أعلن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، عدم اكتمال النصاب القانوني، والمستوجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية التي تمت الدعوة لها بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأوضح الدكتور حسين خيري، أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الجمعية اليوم الجمعة في الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ثم مد التسجيل حتى الثالثة بعد الظهر.

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للأطباء

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للأطباء

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للأطباء

الدكتور حسين خيري

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد دعت أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية، اليوم في انعقادها الثاني والتي تم الاعلان عنها وفقًا لقانون النقابة، حيث حضر عدد أقل من المطلوب لاكتمال النصاب القانوني المقرر وهو 300 طبيب وطبيبة.

جدول أعمال الجمعية

يذكر أن جدول أعمال الجمعية كان سيشمل مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة بالإضافة إلى البنود الآتية:

١- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.

٢- الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.

٣- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

٤- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.

٥- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.

