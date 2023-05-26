وائل جسار يقابل جمهوره بالمغرب .. الليلة

يستعد الفنان اللبنانى وائل جسار، لإحياء حفلًا غنائيًا اليوم الجمعة في دولة المغرب، ومقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يفضلها الجمهور.

أحدث الإصدارات الغنائية لــ وائل جسار

طرح الفنان وائل جسار، أحدث أغنياته أخيرًا، والتي تحمل اسم "انا مش مصدق" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات: منصور الشادي، ألحان وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم.

وتقول كلماتها: "انا مش مصدق إننا مش ويّا بعض ولا يوم هصدق إنك إنت سبتني أنا كل يوم بقول لروحي أكيد ده بُعد وهينتهي وترجع تقولي وحشتني أنا كل يوم بعدي علي نفس الأماكن وأفتكر لمسة، إيديك وكلام عينيك وألاقي حبك جوة مني لسه ساكن وقلبي مش ممكن هيبقي إلا ليك وأقول لقلبي اوعي تيأس أو تمِلّ حبيبي راجع هو مش خاين وباع وأطمنه الحب مش ممكن يقل أصل اللي بينا أقوي من كلمة وداع.

وأغنية "ماتغيبش ثواني"، وتقول كلماتها: " دا وأنت معايا بتوحش قلبي وعيني طب وأنت بعيد عن عيني أنا ممكن ايه يجرالي ارجوك ما تغيبش ثواني دأنا وأنت معايا بقيت ما بخفش عليا حبيت طعم الحنية وعشقت حياتي الجاية ومكانك هو مكاني انا عشت حياتي وما تأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت ان الأيام كدا، احلا معاك دانا عمري بحالو مفيش غيرك قدامي وعليك انا كل كلامي وبقيت حابب ايامي من يومك وانت حبيبي انا لما بشوفك عمري بيحلا قصادي والعادي ما يبقاش عادي دانا قلبي عليك بينادي ومعاك انا شفت نصيبي انا عشت حياتي وما تأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت أن الأيام كدا احلا معاك ".