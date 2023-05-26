حريق يلتهم مستشفى بعد هجوم صاروخي من روسيا.. فيديو

تعرّض مستشفى في مدينة دنيبرو بشرق أوكرانيا لهجوم صاروخي من روسيا، أسفر عن إنهاء حياة شخصٍ وإصابة 15 آخرين، واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الهجوم جريمة ضد الإنسانية، فيما وصفته وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه جريمة حرب خطيرة.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 صواريخ وأكثر من 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليل على العاصمة كييف ودنيبرو والمناطق الشرقية.

وأظهرت لقطات فيديو مبنى مدمرًا وعمال الإنقاذ يجرون عمليات البحث. وقد أعرب زيلينسكي عن استيائه من هذا الهجوم واصفًا إياه بأنه جريمة جديدة ضد الإنسانية، فيما نفت روسيا الاتهامات المتكررة بارتكاب جنودها جرائم حرب في أوكرانيا.

وفي صياق متصل، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لعشرات السنين، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي خلالزيارة لفيتنام، قوله إن هذا الصراع سيستمر لفترة طويلة جداً، وفقاً لموقع "سكاي نيوز" الإخباري، مشيراً إلى أنه طالما توجد مثل هذه السلطة، فإن هناك ستكون هناك فترات من الهدنة وفترات من الصراع المسلح.

حرب نووية

وكان ميدفيديف قد أعلن في يناير أن حرباً نووية قد تشتعل في حالة هزيمة موسكو، فيما أعلنت روسيا تجنيد حوالي 120 ألف جندي متعاقد في جيشها منذ بداية العام الحالي، بهدف إعادة بناء صفوفه التي أضعفتها الهجمات في أوكرانيا.

ورحّب ميدفيديف بـ"استمرار العمل" لزيادة عدد الجيش، وذلك في إطار التعليمات التي أصدرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع. وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي تكبّد خسائر كبيرة في أوكرانيا، مما دفعه إلى تجديد العديد من صفوفه، على الرغم من الحفاظ على سرية الأمر من قبل التسلسل الهرمي العسكري.

وفي استباق لهجوم مضاد كبير من القوات الأوكرانية، أطلقت روسيا حملة تجنيد واسعة في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يدل على تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة احتمالات تصعيد الصراع وتفاقمه. يجب أن يعمل المجتمع الدولي على تهدئة التوترات وحث الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، وإيجاد حلّ سلمي للصراع المسلح الذي يشهده شرق أوكرانيا.