وزير الرياضة يؤكد دعم مصر لشباب القارة الأفريقية واستمرار البرامج لتنمية النشء والمرأة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ورئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية خلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بأن مصر تدعم شباب القارة الإفريقية، مشيراً إلى استمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الأفريقية.



وأشار الوزير إلى أن ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الأفريقي ما بين السنتين ٢٠١٨ و٢٠٢٣، حيث نفذت ما يزيد عن ١٤٢ فاعلية بما يجاوز ٢٤٠ ألف فرصة مشاركة من الشباب الأفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسى والفاعل في مختلف المجالات وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الأفريقي التابع للوزارة.

أوضح وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال الشباب والثقافة والرياضة.

ورفع د. اشرف صبحي توصيات بكيفية الاستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الأفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية:

وأعلن وزير الشباب والرياضة عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ١٠٠٠ شاب وفتاة على مستوى الجمهورية عبر ٦ مراحل.



حضر الجلسات العامة للاجتماعات الوزارية كل من السيدة الدكتورة مونيكا سانزاباجانوا- نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفيرة / ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، شيدو مبيمبا - مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، الدكتور عبدالله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية باديس ابابا، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الأفريقي، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الأفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.