السبت 27 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تجديد واحلال مسجدين ببنى سويف

افتتاح مسجدي الوكيلية وعزبة يعقوب بـ3 ملايين جنيه 

إحلال وتجديد مسجدين
إحلال وتجديد مسجدين ببنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي الفشن وببا،في افتتاح مسجدين بقرية الوكيلية وعزبة يعقوب البحري وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله .

 حيث افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن  مسجد الوكيلية  بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته  على مساحة 180 مترا  بتكلفه 470 ألف جنيه  من خطة الوزارة  وذلك في حضور  الشيخ عبدالحكيم أحمد نصر مدير أوقاف الفشن ،الشيخ محمود رجب مفتش الدعوة بالمنطقة  محمد ذكى رئيس مجلس قروي أبسوج شعبان حمدان رئيس قرية تلت على عمر رئيس قرية اقفهص  حيدر حسين مدير إدارة الرصد الميداني بالوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف وجموع المواطنين من أهالي قرية الوكيلية.

كما افتتح  مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا مسجد عزبة يعقوب البحري بقرية الضباعنة التابعة لمجلس قروي طنسا بني مالو بعد إحلاله وتجديده على مساحة 500 متر وبتكلفة 3 ملايين جنيه جهود ذاتية  وذلك بحضور مفتشي إدارة الأوقاف، وبعض المواطنين من أهالي القرية.

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