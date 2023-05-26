ضبط 2 طن سماد يوريا مدعم محظور تداوله بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود، والمخابز، والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالإشتراطات التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 42 شيكارة سماد (كيماوي يوريا ) خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 2 طن كيلو جرام ، مجمعة بأحد المخازن غير المرخصة بقرية حوض نجيح ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8350 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.