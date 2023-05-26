الشباب والرياضة بالشرقية تُنفذ فعاليات أنشطة نادي البحث عن وظيفة

أكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الادارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بتنظيم فاعليات "نادي البحث عن وظيفة" بمشاركة 60 شاب وفتاه من أعضاء مراكز شباب كفر ابراش بمشتول السوق وتلبانه بمنيا القمح والعزازي بفاقوس وذلك في الفترة من 12 – 25 مايو 2023.

استهدف ذلك، تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمى، على طرق وأساليب البحث عن وظيفة، بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة، وتطبيقات عملية، تُساهم فى تعميق المفاهيم، وتدريبهم على الشمول المالى، وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة"، شملت تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة، ولائقة، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذا لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية.