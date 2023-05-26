توريد 3571 طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٥٧١ طن و١٠٧ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٨٨١٥٩ طن و ١١٦ كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا في سجل الحركة بالموقع التخزيني، والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.