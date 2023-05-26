الأرصاد اليوم.. طقس حار والعظمى بالقاهرة 33

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، إذْ يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حارٌ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية، شديدُ الحرارةِ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلٌ ليلًا على جميع الأنحاء.





حالة الطقس

يشهد حالة الطقس اليوم نشاط رياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

قال الأرصاد الجوية بإنه من المتوقع أن يشهد الطقس فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة ومناطق متفرقة، وأمطار خفيفة متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.



