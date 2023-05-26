طفرة في الطب بفضل الذكاء الاصطناعي.. مضاد حيوي يقتل البكتيريا الخارقة

لجأ علماء إلى الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى مضاد حيوي جديد، يمكنه قتل أنواع مميتة من "البكتيريا الخارقة"، في خطوة قد تشكل حال نجاحها، طفرة في عالم الطب، وفق سكاي نيوز عربية.

بالرغم من أن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا، فإنه كان هناك نقص في العقاقير الجديدة لعقود من الزمان، وأصبح علاج البكتيريا أكثر صعوبة، لأنها تطور مقاومة للأدوية المتوفرة.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص يموتون سنويا بسبب الالتهابات التي تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

ركز الباحثون في جامعة ماكماستر الكندية، على واحدة من أكثر أنواع البكتيريا إشكالية "Acinetobacter baumannii"، والتي يمكن أن تصيب الجروح وتسبب الالتهاب الرئوي.

تعد هذه البكتيريا واحدة من 3 أنوع "خارقة"، قالت منظمة الصحة العالمية عنها إنها "تهديد خطير".

غالبا ما تكون هذه البكتيريا قادرة على مقاومة المضادات الحيوية، وتمثل مشكلة في المستشفيات ودور الرعاية، حيث يمكن أن تعيش على الأسطح والمعدات الطبية.

ساعد الذكاء الاصطناعي في تقليص آلاف المواد الكيميائية المحتملة، إلى حفنة يمكن اختبارها في المختبر.

كانت النتيجة، التوصل إلى مضاد حيوي تجريبي قوي يسمى "abaucin"، والذي سيحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل استخدامه.

باحثون في كندا والولايات المتحدة، قالوا إن الذكاء الاصطناعي "لديه القدرة على تسريع اكتشاف عقاقير جديدة بشكل كبير".

الذكاء الاصطناعي، فأخذوا آلاف الأدوية، حيث كان التركيب الكيميائي الدقيق معروفا، واختبروها يدويا على Acinetobacter baumannii لمعرفة أيها يمكن أن يبطئها أو يقتلها.

تم إدخال هذه المعلومات في نظام الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن من معرفة الخصائص الكيميائية للأدوية التي يمكن أن تهاجم تلك البكتيريا الخارقة.

بعد ذلك، تم إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي، ليحدد مدى فعاليات مواد موجودة في قائمة تضم 6680 مركبا، كانت فعاليتها غير معروفة.



