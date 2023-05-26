بدء غلق محور 26 يوليو بالجيزة.. والمرور تجري تحويلات مرورية

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر "بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر".

مما يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كوبرى المشاه الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل، على أن يكون التنفيذ ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهرًا.

التحويلات المرورية:

مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو الآتى: حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 ومناطق المهندسين اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو، واستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور، وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



