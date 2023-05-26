رجل مشلول يتمكن من المشي بفضل زراعة أجهزة ذكية في المخ

تمكن رجل مشلول من السير ببساطة عن طريق التفكير في ذلك، وذلك بفضل زراعة أجهزة ذكية في المخ، وهو إنجاز طبي فريد من نوعه، ويقول إن حياته قد تغيرت، وفق بي بي سي.

أصيب الهولندي، غيرت يان أوسكام، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، بالشلل في حادث دراجة منذ 12 عامًا.

وتنقل الخلايا العصبية الإلكترونية أفكاره لاسلكيًا إلى ساقيه وقدميه عن طريق زرع ثانٍ في عموده الفقري.

وما يزال النظام في مرحلة تجريبية، ووصفته إحدى المؤسسات الخيرية الرائدة في مجال العمود الفقري في المملكة المتحدة بأنه "مشجع للغاية".

وقال أوسكام لبي بي سي: "أشعر أنني طفل صغير أتعلم المشي مرة أخرى".

وبات أوسكام قادرًا الآن على الوقوف وصعود السلالم.

ويضيف أوسكام :"لقد كانت رحلة طويلة، لكن الآن يمكنني الوقوف وتناول الجعة مع صديقي".

وتم قيادة البحث الذي نشر في مجلة "نيتشر" من قبل باحثين سويسريين.

وأكدت البروفيسور جوسلين بلوخ، من جامعة لوزان، وهى جراحة الأعصاب التي أجرت الجراحة الدقيقة لإدخال الخلايا، أن النظام ما يزال في مرحلة البحث الأساسية وأنه ما يزال يحتاج إلى سنوات كثيرة حتى يصبح النظام متاحًا للمرضى المصابين بالشلل.

لكنها قالت لبي بي سي إن هدف الفريق هو إخراج الفكرة من المختبر إلى العيادة في أقرب وقت ممكن.

وبينت البروفيسورة بلوخ: "الشيء المهم بالنسبة لنا ليس مجرد إجراء تجربة علمية، ولكن في النهاية نريد منح المزيد من الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي والذين اعتادوا على سماع كلام الأطباء بأنه يتعين عليهم التأقلم مع فكرة عدم تحركهم مرة أخرى بشكل مُطلق".

ويقول هارفي سيهوتا، الرئيس التنفيذي لجمعية "سبينل للأبحاث" Spinal Research الخيرية في المملكة المتحدة، والتي لم تشارك في البحث، إنه على الرغم من أن الطريق ما زال طويلًا قبل أن تصبح التكنولوجيا متاحة بشكل عام، إلا أنه تطور "مشجع للغاية" وفق وصفه.

وأضاف سيهوتا: "بينما ما يزال هناك الكثير من العمل لتحسين استخدام هذه التقنيات، فهذه خطوة أخرى مثيرة على خارطة الطريق للتقنية العصبية ودورها في استعادة الوظيفة والاستقلالية للذين لديهم إصابات في الحبل الشوكي ".

وأجريت العملية لاستعادة حركة غيرت جان، في يوليو/تموز من عام 2021.