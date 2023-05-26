التموين: "الطاقة التخزينية لمحصول القمح ارتفعت في عهد السيسي 3 أضعاف"

قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إن محصول القمح يحظى بأولوية القيادة السياسية، وجميع المسئولين في الوزارة، لافتًا أن إجمالي حجم توريد القمح المحلي بلغ حتى الآن نحو 2.7 مليون طن، ومازلنا في منتصف الموسم وهناك إقبال كبير من المزارعين على توريد المحصول للصوامع عبر 420 نقطة في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف رمضان الشحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الطاقة التخزينية لمحصول القمح ارتفعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من 1.2 مليون طن إلى 4 ملايين طن ما يشير إلى أن الطاقة التخزينية ارتفعت 3 أضعاف.

تابع مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، نستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن للمحافظة على الأقماح، لافتًا أن الهادر من الأقماح زيرو "بعد ما كانت بتاكله العصافير".