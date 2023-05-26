الزمالك يجهز خطة قوية لدعم الفريق

وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة بعد المستوى الذي ظهر عليه لاعبي الأبيض في الموسم الحالي، وخسارة جميع بطولات الموسم 2022-2023.

ووضعت إدارة الزمالك عددًا من الأسماء ضمن أولوياته لدعم صفوف الفريق قبل الموسم المقبل، لكن إيقاف القيد قد يعطل إتمام الصفقات الجديدة.

قرر المدير الفني لنادي الزمالك أوسوريو تصعيد عددًا من لاعبي فريق الشباب لدعم الفريق الأول بعد المستوى المتواضع لعدد من أسماء الفارس الأبيض مؤخرًا، والتي تدخل ضمن خطة الفريق للتعاقد مع صفقات جديده في الفترة المقبلة، بشرط أن يكونوا صغار السن بسبب الأزمات المتكررة مؤخرًا.

خطة الزمالك للدعم في الموسم المقبل:

يحتاج الأبيض للدعم في مراكز الدفاع والهجوم ووسط الملعب والظهيرين الأيمن والأيسر، وهو ما يجبر الفريق على عودة عدد من الأسماء المعاره بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الأبيض.

وضعت إدارة الأبيض فكرة عودة اللاعب محمود علاء على طاولة النقاش للحسم في موقفه، إذ من المقرر عودة اللاعب بعد نهاية إعاته للاتحاد السكندري.

وتهتم الإدارة بمركز الظهير الأيمن وفكرة عودة اللاعب أحمد عيد من الإعارة مع نادي إنبي، بالإضافة إلى تجديد عقد المثلوثي.

ويتبنى الجهاز الفني فكرة عودة اللاعب حمدي علاء المعار للبنك الأهلي خصوصًا بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه مؤخرًا، بجانب فكرة الإدارة في البداية بخروج اللاعب لاكتساب الخبرات والمشاركة المستمرة.

وفي نفس الوقت، تطالب أصوات داخل الزمالك بإعادة مصطفى فتحي من التعاون بعد انتهاء إعارته مع بيراميدز، استغلالًا لأن الزمالك له مستحقات مالية لدى اللاعب.

وعن التدعيم في مركز حراسة المرمى، فيرغب الزمالك في إعادة أحمد نادر السيد، حارس الفريق المعار لفريق فيزيلا لمدة موسمين، وتنتهي إعارة الحارس في الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن تكون عودة أحمد نادر السيد على حساب محمد عواد الذي يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب عدم المشاركة مؤخرًا وظهور محمد صبحي كأساسي.

وفي سياق آخر، وضعت اللجنة الفنية بالزمالك اسم حسام حسن ضمن أولوياتها لتولي المهمة الفنية للفريق خلفًا لأوسوريو في حالة رحيله عن تدريب الفريق، لكنه لم يكن القرار النهائي حتى الآن، كما أنها لم تستقر على اسم حسام حسن ليكون البديل، ومن بين الأسماء المرشحة أيضًا هو خالد جلال المدرب الأسبق للفريق أيضًا.