وزير الرياضة يتفقد فرع نادي النادي في شيراتون

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فرع نادي النادي بشيراتون بمصر الجديدة بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء نادي النادي بشيراتون.

وأشاد وزير الشباب والرياضة باعمال التطوير في فرع نادي النادي شيراتون، وذلك بعد التشغيل التجربيي للنادي وافتتاحه، مطالبا بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال بالنادي قبل الافتتاح الرسمي له.

وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة تدريبات أكاديميات بعض اللعبات في نادي النادي، والتقى عدد من الأعضاء، بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، ويحيى فارس رئيس شركة الإدارة، وسعيد صلاح المدير التنفيذي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نادي النادي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذب للجمهور لممارسة الرياضة، وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة الشباب والرياضة دائما في خطتها، وهي توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أحد أهم أهداف سلسلة أندية نادي النادي، هو تقديم الخدمات للنشء والشباب والأسر، وأن تكون ملتقى رياضي واجتماعي متميز للأعضاء وتطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في نهضة وتطوير المجتمع.

ويضم نادي النادي بشيراتون، ملاعب كرة القدم، الملاعب المتعددة الأغراض، ملاعب التنس الأرضى، ملاعب الإسكواش، صالة البولينج، صالات الأنشطة الرياضية، الصالة المغطاة، تراك مشي، تراك دراجات، ملاعب بادل تنس، المبنى الاجتماعى والأماكن المخصصة للأسر والعائلات، بجانب حمام سباحة أوليمبي، وصالة جيم، وصالة الجمباز، كما تم تدشين بعض الأكاديميات الرياضية في كرة اليد وكرة القدم والكاراتيه.