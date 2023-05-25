حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية

قررت النيابة العامة، حبس 6 أشخاص متهمين، بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة ومؤسساتها.





ويواجه المتهمون أمام جهات التحقيق، تهم بارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها.

وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.



تفاصيل القضية



البداية كانت بأن كشفت تحريات الأمنية، ضلوع المتهمين في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد، وعليه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

وفي سياق منفصل التقى اليوم المستشارحماده الصاوي النائب العام بنظيره إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية والوفد القضائي رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة هناك، في حضور جيورجي بوريسينكو سفير دولة روسيا الاتحادية لدى القاهرة بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.



واستُهلَّ الاجتماع بجلسة ثنائية بين النائبين العامين بمكتب النائب العام، أعقبها اجتماع عام برئاستهما في حضور قادة وأعضاء من مكتبيهما بالنيابتين، وبدأ بكلمة للمستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية والتي افتتحها بالترحيب بنظيره النائب العام إيغور كراسنوف، ووفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وتقدير قبولهم الدعوة التي وجهها لعقد تلك الزيارة التي هي انعكاس للعلاقات القضائية الثنائية التي تربط بين المؤسستين القضائيتين، وتعدُّ هي وسابقتها محطتين هامتين لتعزيز أواصر التعاون القضائي الدولي المتبادل.



