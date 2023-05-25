تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصعيد.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل زيارة وفد البنك الدولى إلى مقر الوزارة بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنه جرى بحث الفرص الاصلاحات الهيكلية التي أنتجها برنامج التنمية المحلية في الصعيد لتطوير الإدارة المحلية.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التنمية المحلية على مستوى جميع المحافظات، موضحا أن الوزارة تستهدف تعزيز وتمكين القطاع الخاص بشأن المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية لمنظومة المخلفات والاستفادة منها.

وأشار إلى أن برنامج الصعيد يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن المستهدف دفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية وتعميم الاصلاحات والممارسات على الأرض.

تفاصيل استقبال وفد البنك الدولي

وفي سياق متصل، استقبل وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وفدًا من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي، مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي.

ورحب الوزير بالوفد في مقر الوزارة بالحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأثنى على جهود البنك الدولي مع وحدات التنفيذ بالمحافظات في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن برنامج التنمية المحلية في الصعيد يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، معربا عن تطلعه لتعميق الإصلاحات التي تضمن استدامة وكفاءة الإصلاحات التي أنتجها البرنامج وتعميمها على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدفع التنمية المحلية المتكاملة. وتركز الإصلاحات على تنمية وتطوير الموارد الذاتية، دعم تنافسية المحافظات القائمة على الأداء، وإصلاح الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية. وأعرب الوزير عن تطلعه لتوافق نهائي بين الجهات المعنية حول سبل تعميق الإصلاحات الهيكلية في برنامج التنمية المحلية في الصعيد، وتوقيع الاتفاقية المعدلة من قبل الحكومة المصرية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي المذاع على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس.