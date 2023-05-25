استنباط سلالة جديدة من الدواجن.. إنتاجية أعلى واستهلاك أقل للأعلاف

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن أن معهد بحوث الإنتاج الحيوانى والبحوث الزراعية استنبطوا حوالى 14 نوعًا جديدًا من الدواجن المتأقلمة مع الظروف المناخية والبيئية.

وقال سليمان في تصريحات له، إن الدواجن المستنبطة ثنائية الغرض لأنها تتميز فى زيادة إنتاجية اللحوم والبيض وفى نفس الوقت تناسب المرأة الريفية والبيئة الريفية لأنها تستخدم أعلافًا قليلة.

دواجن

ولفت أن الاستنباط هو نواتج تهجين وخلط ما بين سلالات عالية الإنتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف المناخية والبيئية المصرية والحصول على سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية.

ويعاني السوق المصري منذ أكتوبر الماضي من زيادة أسعار الدواجن والبيض وهو ما جعل وزارة الزراعة تواصل الإفراجات المستمرة من الأعلاف والتي سهمت في انخفاض الأسعار بنسبة بلغت 30%.

وأعلنت الزراعة من قبل الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن من "الذرة والصويا"، بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية إفراجات منذ تاريخ 16/10/2022.

وقالت وزارة الزراعة إن المزيد من الإفراجات عن الأعلاف في الموانئ يخفض أسعار الأعلاف لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين وزيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار.

دواجن

الإفراج عن الأعلاف وخاماتها:

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الأيام المقبلة سوف يتم الإفراج عن الأعلاف وخاماتها والتي سوف تعمل بشكل كبير في أحداث انفراجة في السوق بالنسبة للأعلاف أو خامات الأعلاف التي تعتبر المدخل الرئيسي على صناعة الأعلاف وهى إحدى أهم المستلزمات اللازمة في التوسع فى مصادر البروتين الحيوانى ومنتجاتها.

وأضاف القرش أن الدولة كانت حريصة على ضخ شحنات من الأعلاف بشكل مستمر، إذ خصصت مليارات الدولارات للإفراج عن الأعلاف، وسمحت الدولة بدخول 5 ملايين طن خلال الأشهر الماضية.