التموين تؤكد أهمية الصوامع فى الحفاظ على القمح "الهدر زيرو".. فيديو

كشف رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أهمية الصوامع في الحفاظ على محصول القمح.

وقال إن الوزارة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بطاقة تخزينية 10 آلاف طن للمحافظة على الأقماح، لافتا إلى أن الهادر من الأقماح زيرو "بعد ما كانت بتاكله العصافير".

وأكد أن سعر توريد محصول القمح هذا العام يتميز عن العام الماضي بعد ارتفاع سعر التوريد الإردب 600 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه بالإضافة إلى 10 كيلو ردة للإردب الواحد بسعر مدعم لتغذية الماشية.

وأكد الشحات، استصلاح 250 ألف فدان لزراعة محصول القمح العام الماضي بالإضافة إلى 750 ألف فدان العام الحالي ، ليصل الإجمالي إلى مليون فدان تم دخولهم الخدمة لزراعة محصول القمح.

وأوضح أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة لزيادة محصول مصر من القمح، وهناك توجه بالتوسع في استصلاح الأراضي لزراعة القمح وتعظيم الإنتاج.

تكلفة رغيف الخبز

وفي سياق متصل أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن تكلفة رغيف الخبز المدعوم، وتكلفة تسليم القمح للمطاحن والدقيق للمخابز، وجاء نص القرار على النحو التالي:

ويجري بيع القمح التمويني بمختلف الدرجات للمطاحن التموينية بسعر 10 آلاف و60 جنيهًا للطن.

ويجري تحديد سعر بيع طن الدقيق التمويني استخراج 87.5% لمخابز البلدية المدعومة التي تعمل بالمنظومة الجديدة بسعر 11 ألفًا و800 جنيها.

ويجري بيع الدقيق التمويني استخراج 87.5% لمستودعات الدقيق التي تعمل بالمنظومة الجديدة بسعر 11 ألفًا و835 جنيهًا بواقع 118.35 جنيهًا للشيكارة زنة 10 كيلو.

وجرى تحديد سعر تكلفة رغيف الخبز بأنواعه كالتالي:

عيش طري ينتج بالسولار: 101 قرش.

عيش ملدن ينتج بالسولار: 102 قرش.

عيش طري ينتج بالغاز: 94 قرشًا.

عيش ملدن ينتج بالغاز: 95 قرشًا.

عيش مجر ينتج بالسولار: 108 قروش.

عيش مجر ينتج بالغاز: 102 قرشًا.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مدعومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة والدعم على المحتاجين والفئات الأكثر فقرًا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس.