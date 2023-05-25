تركيا تبدأ تشييد مساكن للسوريين بدعم من قطري

بدأت مؤسسات الدولة ومنظمات مدنية في تركيا بإنشاء منازل من الطوب في شمال سوريا، حسبما أفاد الرئيس “رجب طيب أردوغان”، مُؤكدًا أن “العمل جار لبناء مساكن جديدة تستوعب نحو مليون سوري وذلك بدعم قطري”.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الخميس، جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مُشاركته في فعالية بمدينة إسطنبول بعنوان "صناعة قوية تركيا قوية".

وأضاف: "بالأمس توجه وزير داخليتنا سليمان صويلو إلى الشمال السوري، وأشرف على وضع حجر الأساس لمشروع المنازل، ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق".

القيم الإنسانية والإسلامية:

وتابع: "لن نُعيد السوريين إلى بلادهم طردًا أو قسرًا، سنُعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية".

وفيما يخص مُكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أردوغان أن قوات بلاده ستُواصل مُطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد.

هذا وقد أعلنت سوريا في وقت سابق من هذا الشهر التمديد 3 أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية من تركيا إلى مناطق تُسيطر عليها المُعارضة عبر معبرين حدوديين.

وذكر موقع "سويس أنفو"، أن الأمم المتحدة طلبت من الحكومة السورية تمديد مُوافقتها على توصيل مساعدات ما بعد الزلزال عبر معبرين إضافيين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعمل على إعداد خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين:

وقال أردوغان في حديث لقناة "تي أر تي خبر" التركية، إنه "في الوقت القريب سيتم وضع خارطة الطريق لعودة اللاجئين، وسيتم تحليل متى سيكون من المُمكن ضمان عودتهم".

وأشار إلى أن 450 ألف لاجئي سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا، مُضيفًا أن هناك خطة لعودة مليون لاجئ إلى شمال سوريا.

يأتي ذلك بعد تصريحات مُنافس أردوغان في انتخابات الرئاسة، كمال كيليجدار أوغلو، بشأن نيته حل قضية عودة اللاجئين السوريين في غضون سنتين في حال انتخابه رئيسًا لتركيا، وتشديد الإجراءات لمُكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت السُلطات التركية قد ذكرت في يناير الماضي أن عدد اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد يبلغ 3.5 مليون شخص، وفي عام 2022 عاد إلى سوريا نحو 59 ألف لاجئ.