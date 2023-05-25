رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يُثمِّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

قال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه انطلاقًا من المسؤولية التاريخية والوطنية للأزهر الشريف فإنه يُثمِّن دعوة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحوار الوطني التي جاءت في فترة زمنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، مبينا أن هذا الحوار يعكس رؤية ثاقبة لفخامته والسعي الجاد لمعالجة القضايا التي تشغل الشارع المصري، والسعى لمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع.



وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال مشاركته في الحوار الوطني في جلسة" لبحث مستقبل التعليم قبل الجامعي ضمن جدول أعمال الحوار المجتمعي"، أنّ الدور الوطني للأزهر الشريف لا يحتاج إلى برهان؛ لأنّ جهوده في خدمة قضايا الوطن معروفة، ومشهودة على مدار أكثر من ألف عام، موضحا أن الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم على كافة المستويات، لما يحقق صالح الوطن، ويخدم الدولة المصرية، ويُحقق الاستقرار للشارع المصري.

وأوضح الشيخ " عبدالغني" أن الأزهر الشريف يرى أهمية دعم التعليم قبل الجامعي بشكل عام، والأزهري بشكل خاص؛ نظرًا لدوره في نشر الوسطية ومحاربة التطرف والإرهاب والإلحاد بشتى صورهم المختلفة، مبينا أن الأزهر الشريف تلك المؤسسة الوطنية تسعي بجناحيها التعليمي والدعوي لتحقيق خطة التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، كما تدعم القيادة السياسية وتسعى لمزيد من الرقي لهذا الوطن الحبيب، وفي سبيل ذلك تأمل في الدعم الكامل لتحقيق مجموعة من الركائز التي ترقى بالتعليم المصري وتتضعه على الطريق الصحيح ومنها:



واختتم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محاضراتهم في دورة التوعية المجتمعية بالمعسكر الشبابي بالمدينة الشبابية الرياضية بالغردقة، والتي تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام من 22 إلى 24 مايو، بحضور (160) طالبًا من (8) جامعات مصرية، وذلك في إطار مبادرة «أسرة مستقرة= مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة مع الشباب لليوم الثالث والأخير موضوعات: «آليات فهم النص الديني وكيفية استثماره- قيمة الوقت وكيفية استثماره»، حاضر فيها الدكتور أحمد بيبرس، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والشيخ محمد عماد الخولي، والشيخ إسلام ضيف الله، والشيخ أحمد عادل شيحة، أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وبيَّن أعضاء مركز الأزهر للفتوى خلال اليوم الثالث والأخير للدورة آليات فهم النص الديني، والتفريق بين النص الديني والنص الشرعي، فالديني هو القرآن الكريم والسنة النبوية، أما النص الشرعي فهو الاجتهادات التي دارت على القرآن والسنة، ومن هنا يقع الخلط والإشكال بين المدارس التي تتعامل مع التراث، مع تقديم تعريف لهذه المدارس للطلاب، وهم: مدرسة الرفض المطلق، ومدرسة القبول المطلق، ومدرسة الاختيار المنهجي، كما تحدثون عن بعض الآليات التي يجب أن تتوافر فيمن يسعى لفهم النص الشرعي، وإشكاليات تقع في طريق فهم النص الشرعي مثل اجتزاء النصوص أو فهمها على غير موضعها.

