حنان مطاوع تكشف تأثير انفصال والديها عليها.. فيديو

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن العمل الذي صنع اسمها وكان سببا في شهرتها، وهو دورها في مسلسل "سارة" بطولة حنان ترك، لافتة إلى أن الصفة التي اكتسبتها من والدها الفنان الراحل كرم مطاوع هي المثابرة، والقدرة على قول كلمة "لا"، ومن والدتها الفنانة سهير المرشدي حب العائلة وصلة الأقارب.

وأوضحت حنان مطاوع أنها وجدت التقدير لموهبتها لكن بشكل نسبي يتطور مع الوقت، مضيفة أن نجمات جيلها الأولى هن الفنانة منى ذكي، والفنانة هند صبري، والفنانة منة شلبي، وعن الدور التي تحلم أن تقدمه هو عن العالم المصري القديم المتمثل في الشخصية الفرعونية.

حنان مطاوع

وأضافت أنها أصبحت تحب الحياة بعد ولادة ابنتها أماليا، كما تغيرت فيها أشياء كثيرة، متابعة أنها تأثرت بانفصال والديها تأثرا إيجابيا قائلة: "اكتسبت الصلابة من انفصالهما".

ولفتت إلى أن أقرب صديقاتها من الوسط الفني هي الفنانة ريهام عبدالغفور، إذ تلجأ إليها في أوقاتها العصيبة، وعن النصيحة التي تريد أن توجهها لنفسها قالت: "ماتقلقيش كله جاي".

حنان مطاوع تكشف سر رفضها المشاركة في سره الباتع ثم تراجعها

وعن سر رفضها المشاركة في مسلسل سره الباتع في البداية ثم موافقتها، قالت: "رفضت المشاركة في هذا العمل بسبب تصوير عمل فني آخر لعرضه في رمضان"، مضيفة: "بعد معرفتي بقوة هذا العمل وافقت عليه"، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع نجاح هذا المسلسل بشكل كبير.

وتابعت حنان مطاوع: "قولت لخالد يوسف قبل ما تحكي أي حاجة عشان ميبقاش شكلي اعترضت على الدور، وقولتله واضح أن دوري مهم، لكن مش هعرف أعمل المسلسلين مع بعض".

أما عن تعليقات الجمهور على صور النجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت أن النجوم يتعرضون للأضواء بشكل مستمر، ومن المهم بالنسبة لهم الحفاظ على صورتهم العامة والخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن بعض الجماهير تعتبر هذه الصور دعاية للفنانين.

وكشفت حنان مطاوع للمرة الأولى عن موقف حدث معها ووالدها الفنان الراحل كرم مطاوع، إذ كانا يزوران المستشفى خلال فترة مرضه بالسرطان، وكان والدها في مراحله الأخيرة، ورغم ذلك كان يتعامل بكل حب ومرح مع المعجبين الذين يطلبون منه صورًا أو توقيعات، ولم يكن يظهر عليه علامات الضعف أو الحزن.