أمريكا تثق في قدرة الأوكرانيين على هزيمة روسيا

تثق "الولايات المتحدة"، في قدرة الأوكرانيين على الانتصار في حربهم المُستمرة ضد روسيا، حسبما أفاد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن".

ووفقًا لما ذكره موقع سكاي نيوز ، مساء اليوم الخميس، قال أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي: "أنا واثق أن الأوكرانيين سينتصرون في النهاية".

خسائر بشرية فادحة في القوات الروسية:

وأوضح أن "القوات الأوكرانية ألحقت بالقوات الروسية خسائر بشرية فادحة مُنذ بدء الغزو".

أضاف: "50 دولة وفّرت آلاف المُعدات وبرامج التدريب لأوكرانيا وهي ستستمر في المستقبل"، مُشيرًا إلى أن "الدنمارك وهولندا ستُوفران مُقاتلات "إف-16" للتدريب".

من جهته، ذكر مارك ميلي: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطط لانتصار سريع في أوكرانيا ومُني بهزيمة كبيرة".

تابع: "أثبتت القوات الأوكرانية قدرة عالية في ساحة المعارك وإفشال الغزو الروسي".

أردف قائلًا: "الدفاعات الأوكرانية مُتعددة المدى وستشل سلاح الجو الروسي والـ"إف-16" هي قدرة إضافية".

تخلُّف واشنطن المُحتمل عن سداد الديون الحكومية:

من ناحية أخرى، حذَّر رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل غيلداي، من أن تخلف واشنطن المُحتمل عن سداد الديون الحكومية سيُؤدي إلى عواقب كارثية على الجيش الأمريكي.

وقال غيلداي خلال ندوة لمجلس العلاقات الدولية، يوم الإثنين: "لم نكن في الوضع حيث لا يُوجد استقرار وقابلية للتنبؤ بشأن سقف الديون الحكومية، ولذلك من الصعب جدًا التنبؤ بأي شيء".

تابع قائلاً: إنه "بالطبع سيكون له عواقب جدية بالنسبة للبحارة والعسكريين وعائلاتهم وترسانة الديمقراطية للبلاد".

وحذر كذلك من أن التخلف عن سداد الديون قد يُقوض ثقة الحلفاء والشركاء بالولايات المتحدة.

وأضاف: "ولذلك أعتقد أن هذا قد يُؤدي إلى كارثة بالنسبة لنا، وليس من السهل بالنسبة لي أن أتحدث عن ذلك".

يُذكر أن الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون الحكومية الأمريكية، المُحدد عند 31.4 تريليون دولار، وقد تُواجه واشنطن التخلف عن سداد الديون في يونيو المُقبل.

يأتي ذلك على خلفية تعثر المُشاورات بين فريق الجمهوريين من الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول شروط رفع سقف الدين الأمريكي، المُحدد حاليًا عند 31.4 تريليون دولار، والذي قد وصلت إليه الحكومة الأمريكية في يناير الماضي، واضطرت لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية.