قاذفات استراتيجية أمريكية تُحاول انتهاك حدود روسيا

صدت مُقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي، مُحاولة قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، أفادت الدفاع الروسية، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مُقاتلتي "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك حدود دولة روسيا.

أوضح المركز أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

عودة الطائرات الروسية إلى قواعدها:

أضاف بيان الوزارة، أن الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين، وأكدت الوزارة، أن المُقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري مطلع: "إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-350" (فيتياز) أسقطت للمرة الأولى طائرة حربية أوكرانية بشكل أتوماتيكي دون مشاركة بشرية".

أشار المصدر إلى أنه تم اختبار وضع التشغيل هذا في ظروف القتال الحقيقي للمرة الأولى في العالم، في منطقة العملية العسكرية الخاصة التي يُنفذها الجيش الروسي.

تابع المصدر: "تم وللمرة الأولى في العالم في ظروف قتالية تنفيذ عملية رمي آلية بالكامل لصاروخ دفاع جوي، بدون أي مشاركة من جانب العنصر البشري تم اكتشاف هدف جوي أوكراني ومُتابعته وإسقاطه".

شدد المصدر، على أن الجيش الروسي تمكَّنَ بواسطة "إس-350" من إسقاط طائرات مُقاتلة عدة وطائرات دون طيار للقوات الأوكرانية.

وأردف المصدر: "في وضع العمل الآلي في هذه المنظومة، لا يتدخل الإنسان ويتم اتخاذ القرار من جانب عناصر الذكاء الاصطناعي للمنظومة في إطار الوضع القتالي المترتب في تلك اللحظة، وخلال ذلك استخدمت هذه المنظومة في وقت واحد كلا وضعي الرادار النشط والسلبي، بهذا الشكل تزداد مناعة المنظومة تجاه وسائل التشويش الإلكتروني، وتتعزز قدرتها على اكتشاف وتصنيف الأهداف".

تعمل "إس-350" بتعاون وثيق مع المنظومات الأبعد مدى، مثل "إس-300 في 4" و"إس-400" و"إس-500"، التي يستهدفها العدو عادة.

تُخصص "إس-350" لحماية المنظومات الروسية الثمينة من الصواريخ المُعادية، ويُمكن أن تحمل منصة واحدة للمنظومة 12 صاروخًا.

يُشار إلى أن مدى عمل صاروخ "9M96E2" الذي تتزود به "إس-350" يبلغ 120 كيلومترًا، ويستطيع اعتراض الأهداف المُحلقة بسرعة 4800 متر في الثانية.