حملة نسائية في المغرب تثير قلق الرجال

أثارت حملة الرجول الإيجابية جدلًا واسعًا في المغرب، والتي دعت لها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف إنصاف المرأة، والتي اعتبرها البعض مستفزة وتنتقص من قيمة الرجل.

قوبلت الحملة بالرفض والتنمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الاجتماعية، كما دعا فنانون وإعلاميون مغاربة على شاشات التلفزيون، إلى ضرورة تقاسم أعباء البيت وعدم إثقال كاهل المرأة سواء كانت عاملة أو ربة بيت.

تستهدف الحملة تغيير الفكرة المتداولة، حول تكفل النساء بشئون البيت والأبناء، وأن الرجال غير معنيين بذلك، ومساهمتهم تتوقف عند الجانب المادي، وتهوين الثقل والعبء الذي تحمله المرأة داخل البيت، عن طريق حث الرجال على مساعدتها في بعض الواجبات المنزلية كأعباء المطبخ، أو تغيير حفاظات الأطفال، وتنظيف المنزل وغسل الثياب.

سعت الجمعيات الحقوقية في المغرب لإثارة الانتباه حول ضرورة تعاون الرجل والمرأة داخل البيت، وقد أثارت هذه المبادرة توجس بعض المتابعين الذين غالبًا ما يعتبرون أي دعم للمرأة بمثابة تهديد لثوابت المجتمع، لأنهم يظنون أن الأمور تبدأ من هنا للانتقال إلى نقاشات أخرى كالمساواة في الإرث.

استهدفت الحملة إشراك الرجال، على اعتبار أنهم نصف المجتمع، ويمكنهم التأثير على بعضهم البعض، من أجل إرسال التضامن بين الرجل والمرأة.

أطلقت الجمعية المسئولة عن الحملة سنة 2018، حملة مماثلة تحت شعار "شقا الدار ماشي حكرة" بمعنى "مهام البيت ليست إهانة"، للتشجيع على تقاسم مهام المنزل بين الرجال والنساء، وكان لها وقع إيجابي، إذ تم ربطها بالفصل 49 الذي يُعنى بتقسيم الممتلكات، حتى يكون العمل المنزلي منتِجا ومؤدَّى عنه.

أعطت وزيرة التضامن المغربية عواطف حيار، الإذن بانطلاق الحملة في 29 مارس، واختيار موضوع الرجولة الإيجابية، يأتي من منطلق أنّ الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، يعني جميع أفراد المجتمع ذكورًا وإناثًا.

كما دعت الحملة إلى حث الرجال على الانخراط في مكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز مفهوم الرجولة الإيجابية لديهم، ولدى الفتيان، لفائدة المساواة بين الجنسين، وتشجيع الرجال على الإسهام في المجهودات التي تروم الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسيس المجتمع بالأدوار الإيجابية التي يقوم بها الرجال والفتيان لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.