بلغاريا تُعلن حقيقة إرسال جُنودها إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البلغاري، “ديميتار ستويانوف”، حقيقة إرسال بلاده جُنود بلغاريين إلى “أوكرانيا” للمُشاركة في الحرب الطاحنة الجارية مع روسيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “صوفيا” البلغارية، قال الوزيرأمام الجمعية الوطنية :"لا يُوجد جنود بلغاريون في أوكرانيا"، مُضيفًا :" تفوض الجمعية الوطنية إرسال قوات مُسلحة خارج أراضي الدولة عندما يتعلق الأمر بالحرب، وفي أوكرانيا، هناك حرب، والجمعية فقط، يُمكنها التفويض بإرسال قوات مُسلحة خارج البلاد، وأن وزارة الدفاع لم تحكم حتى الآن بمثل هذا الاقتراح ولم يتم إرسال جُنود إلى أوكرانيا".

ووفقًا له، تم إرسال 50 عسكريًا إلى دول على أراضي الاتحاد الأوروبي كجُزء من تدريب حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وفي بولندا، شاركوا في تدريبات في مُنتصف مارس الماضي ولا يُوجد جُنود حاليًا على أراضي تلك الدولة.

بلغاريا أرض سلام:

من ناحية أخرى، نظم آلاف البلغار مسيرة تحت شعار "بلغاريا أرض سلام" في العاصمة صوفيا ومدن أخرى في البلاد الأحد، احتجاجًا على نهج "الناتو"، ومُحاولات جرّ بلادهم إلى النزاع في أوكرانيا.

وقال أحد مُنظمي المسيرة، ناكو ستيفانوف: "نحن هُنا للدفاع عن بلغاريا السلمية. حملتنا هي من أجل السلام وضد الحرب. لا الرئيس ولا الحكومة ولا البرلمان، ولكن الشعب البلغاري يجب أن يُعبّر عن موقفه من الحرب والسلام".

وأصر المتحدثون على بقاء بلغاريا في منطقة السلام وعدم المشاركة في النزاعات العسكرية، وأصروا على سيادة البلاد في شؤون السياسة الخارجية، وإغلاق قواعد "الناتو" العسكرية.

وخلال المسيرة، أمام قصر الثقافة الوطني وأمام البرلمان، ترك مئات المُحتجين توقيعاتهم على اقتراح إجراء استفتاء "للسلام والسيادة"، والذي ينبغي أن يحمي بلغاريا من المشاركة في النزاعات المُسلحة وتمكين الشعب البلغاري من حل أهم مشاكل المستقبل بشكل مُستقل.

وسار المشاركون على طول الشوارع المركزية في العاصمة نحو مباني الحكومة والإدارة الرئاسية ومجلس النواب بالبلاد، وبالقُرب من مبنى المفوضية الأوروبية في صوفيا، تم إلقاء البيض وحاويات طلاء أحمر، وأُصيب أحد المُتظاهرين "بقذيفة" طلاء في وجهه وتم علاجه على الفور، ولم تتدخل الشرطة التي وفرت الأمن للمسيرة، ومن المُقرر إجراء مسيرة أخرى في 18 يونيو المُقبل.