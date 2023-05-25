استعدادات انطلاق مهرجان زهور الربيع (صور)

يواصل العارضون والمشاركون في معرض زهور الربيع الانتهاء من تجهيز منتجاتهم استعدادًا لافتتاح المعرض بعد غد السبت الموافق 27 من شهر مايو الجاري في المتحف الزراعي بالدقي.

وتستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم الدورة الـ90 من معرض زهور الربيع، ويستمر لمدة شهر بمقر المتحف الزراعي بالدقي.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، لافتًا أنه يعد حدثًا ثقافيًا اقتصاديًا متميزًا يحرص على زيارته المواطنون، خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

100 مليون شجرة:

وأضاف عزوز أن المعرض يقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتًا أن شعار المعرض هذا العام "100 مليون شجرة"، وسيتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار "الخشبية، الزينة، والمثمرة" بسعر التكلفة.

ومن ناحيته، قال المهندس محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين بالوزارة: “إن العارضين يقومون بتجهيز الأجنحة الخاصة بهم لعرض منتجاتهم”، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المعرض.

وأوضح أنه ما زال الباب مفتوحًا أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع، ويتم تلقي الطلبات يوميًا بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقي.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

مهرجان زهور الربيع

مهرجان زهور الربيع