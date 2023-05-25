روسيا تهدد بطمس الهوية الوطنية الأوكرانية

هددت روسيا بطمس الهوية الأوكرانية، جاء ذلك على لسان رئيس لجنة السياسة الإقليمية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي ديدينكو، اليوم الخميس، قائلا:" إنه يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية.

ويستضيف مجلس الدوما الروسي، مؤتمرا حول تنسيق الإطار التنظيمي وفقا لتشريعات الاتحاد الروسي، ويشارك فيه ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، فضلا عن منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

وقال ديدينكو: “لا ينبغي أن تكون هناك هذه الدولة ولا هذه اللغة. لا ينبغي أن تكون هناك أي لغة أوكرانية، فهذه لغة العدو، لا يمكن دراستها بأي شكل من الأشكال، ولا احترامها، ولا ينبغي أن تكون من حيث المبدأ، ولا علامات بهذه اللغة البشعة".

وأضاف: “يمكن فقط للمترجمين العسكريين دراسة اللغة الأوكرانية”.

ووفقًا للمادة 68 من دستور روسيا، فإن لغة الدولة في جميع أنحاء البلاد هي اللغة الروسية، لكن للجمهوريات الحق في إنشاء لغات الخاصة بها.

وتنص الفقرة 3 من هذه المادة على أن "الاتحاد الروسي يضمن لجميع شعوبه الحق في الحفاظ على لغتهم الأم، وتهيئة الظروف لدراستها وتطويرها".

هجمات ضخمة

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكي، اليوم الخميس، روسيا بمواصلة محاولاتها في ترهيب بلاده من خلال الهجمات التي تشنها خلال الليل، فيما أكد إسقاط 36 طائرة مسيّرة، ويأتي ذلك بعد إعلان أوكرانيا صد هجمات روسية ضخمة بالمسيرات.

وقال في تصريحات على تيليجرام إن موسكو "تواصل إرهاب وترويع الأوكرانيين"، مضيفاً أنها أطلقت 36 طائرة مسيرة على جارتها، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

إلا أنه أكد أن "أيا منهم لم يحقق هدفه"، متوجهاً بالشكر إلى قوات الدفاع في البلاد.

وكان الجيش الأوكراني أعلن بوقت سابق اليوم، أن دفاعاته الجوية صدّت بالكامل هجوماً "ضخماً" شنّته موسكو بواسطة طائرات مسيرة، مشيراً إلى أنه الهجوم الثاني عشر من نوعه على العاصمة هذا الشهر.

وكتب سيرغي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، في منشور على تطبيق تليغرام، أن روسيا "هاجمت مجدّداً كييف من الجو".

وأضاف أنّ الإنذار الجوي في المدينة استمرّ لأكثر من ثلاث ساعات.

وأوضح أنه "وفقاً لمعلومات أولية"، فإن هذا الهجوم "الضخم" نفّذته طائرات مسيّرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

وشدّد المسؤول الأوكراني على أنّ "الملائكة الحارسين لأوكرانيا لم يمنحوا المعتدي أي فرصة. كلّ الأهداف الجوية التي كانت متّجهة نحو كييف دُمّرت بواسطة دفاعاتنا الجوية".

وبحسب بوبكو، فإن هذا الهجوم هو الثاني عشر من نوعه الذي يستهدف العاصمة خلال مايو الجاري.

ولفت رئيس الإدارة المدنية والعسكرية إلى أن الهجوم الجوّي السابق على كييف حصل قبل أربعة أيام.

وليل الأربعاء تعرّضت مدن أوكرانية أخرى لغارات جوية روسية، من بينها خصوصاً خاركيف (شرق) وتشرنيفتسي (غرب)، بحسب السلطات الأوكرانية.