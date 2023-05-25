الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل، وبحث الرواد عن تفاصيل وشروط التقديم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

تأسست الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بموجب المرسوم الصادر من الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود في 25 ربيع الأول 1381 هـ الموافق 6 سبتمبر 1962 م بإنشاء جامعة تختص بالعلوم الشرعية والدينية بالمدينة المنورة وأتخذت الجامعة الإسلامية تنظيمًا حين تأسيسها من كليتي الشريعة الإسلامية والدعوة وأصول الدين، وتقع مبانيها على ضفة وادي العقيق الغربية جنوبي القصور الملكية على بعد 5 كم من الحرم.

شروط التسجيل في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يجب أن يكون الطالب مسلمًا.

يجب أن يكون المتقدم حسن السلوك والسيرة.

يجب أن يكون عمر المتقدم من 17 عامًا حتى 25 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم متخرجًا من إحدى المدارس الثانوية الحكومية سواء أكان من خارج المملكة أو داخلها أو متخرجًا من مدرسة معادلة فى الجامعة.

كذلك يجب ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الثانوية أكثر من خمس سنوات.

يجب أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات في حال الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية من السعودية.

يجب أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المعلن عنها من قبل الجامعة عند التقييم.

يجب أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم ويعرف أحكامه.

كما يجب أن يكون الطالب حاصلًا على درجة 500 في اختبار التوفل كحد أدنى أو ما يعادله في اختبارات الباقية في حال التقدم على أي من التخصصات العلمية المتاحة.

الأوراق المطلوبة للتَسجيل في الجامعة الإسلامية لغير السعوديين هي كالتالي:

كشوفات الدرجات للمرحلة الثانوية.

شهادة ميلاد المتقدم.

شهادة الدراسة الثانوية.

شهادة حسن سلوك.

البطاقة الشخصية.

جواز السفر.

صورة شخصية واحدة ملونة بخلفية بيضاء.

شهادة دخول في الإسلام في حال لم يكن الطالب مسلمًا منذ ولادته.

كذلك ترجمة للوثائق المكتوبة بغير اللغة العربية من مكاتب الترجمة المعتمدة.

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

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عمادة الدراسات العليا

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عمادة شؤون المكتبات

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عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

عمادة شؤون الخريجين والتعاون الدولي

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