أرمينيا وأذربيجان تحرزان تقدمًا نحو تسوية العلاقات

اتفقت يريفان وباكو، على الاعتراف المُتبادل بوحدة الأراضي، حسبما أفاد رئيس الوزراء الأرميني، “نيكول باشينيان”، مُؤكدًا أن الدول "تحرز تقدمًا جيدًا" نحو تسوية العلاقات.

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: “إن باكو ليس لديها أي مُطالبات إقليمية ضد أرمينيا”، مُشيرًا إلى أن الفُرصة مُمكنة حاليًا للدولتين، للتوصل الى اتفاق سلام “مُعتبرًا أن أرمينيا اعترفت بقره باغ كجزء من أذربيجان”.

أضاف علييف: أن هناك مُتطلبات جدية لتطبيع العلاقات على أساس الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر.

بدأت يريفان وباكو العام الماضي، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مُناقشة معاهدة سلام مستقبلية، تتبادل الدولتان فيها بشكل دوري الاقتراحات حول نص معاهدة السلام.

وحدة أراضي أذربيجان:

في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بأنه يعترف بوحدة أراضي أذربيجان التي تشمل إقليم قره باغ، ولكن بشرط ضمان أمن السكان الأرمن هناك.

قال باشينيان: "تعترف أرمينيا بـ 86.6 ألف كيلومتر مربع من أذربيجان، انطلاقًا من حقيقة أن أذربيجان مُستعدة للاعتراف بـ 29.8 ألف كيلومتر مربع من السلامة الإقليمية لأرمينيا".

تابع: "86.6 ألف كيلومتر مربع من أذربيجان تشمل إقليم قره باغ، ولكن تُجدر الإشارة أيضًا إلى أننا نتحدث عن ضرورة بحث مسألة حقوق وأمن أرمن قره باغ في صيغة (مفاوضات) باكو - ستيباناكيرت".

أشار رئيس الوزراء إلى أن أرمينيا تُعيد التأكيد على موقف روسيا بأن عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان يجب أن تتم على أساس خرائط 1975 لهيئة الأركان العامة للاتحاد السوفيتي وانسحاب مُتبادل للقوات من خط الحدود الذي سجلته تلك الخرائط.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في مُناقشة جميع الخلافات خلال الاجتماع الثُلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان.

قال بوتين خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "اليوم، في اجتماع ثلاثي، أعتقد أنه يُمكننا مُناقشة ذلك كله، وآمل أن نتمكن من الاتفاق على ما هو واضح في مجال مصالح التنمية الاقتصادية لكُل من أذربيجان وأرمينيا، وللمنطقة بأسرها، على ما يبدو بالنسبة لي سيكون لدينا وقت بصيغة ثُلاثية لمُناقشة كُل الأمور بالتفصيل".