روسيا تسعى لمُناقشة جميع الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان

يأمل الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”، في مُناقشة جميع الخلافات خلال الاجتماع الثُلاثي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قال بوتين خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "اليوم، في اجتماع ثلاثي، أعتقد أنه يُمكننا مُناقشة ذلك كُله، وآمل أن نتمكن من الاتفاق على ما هو واضح في مجال مصالح التنمية الاقتصادية لكُل من أذربيجان وأرمينيا، وللمنطقة بأسرها، على ما يبدو بالنسبة لي سيكون لدينا وقت بصيغة ثُلاثية لمُناقشة كُل الأمور بالتفصيل".

اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى:

وعُقد في العاصمة الروسية اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى بمشاركة قادة الاتحاد، حيث تمت مُناقشة التعاون بين دول الاتحاد، في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والاستقلال التكنولوجي وتسريع التحول الرقمي وإزالة الحواجز التنظيمية والتجارية وتطوير البنية التحتية.

وفي وقت سابق، ترأس الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، جلسة مجلس العلاقات القومية الروسي.

وفي كلمته، وصف الرئيس بوتين، خصوم روسيا بأنهم أغبياء ويسترشدون بالأفكار الاستعمارية الجديدة.

وأشار بوتين إلى أن الغرب قام عمليا بتوجيه كُل ما في ترسانته ضد روسيا، وإلى أن الهجمات ضد قيمها مُستمرة ولا تتوقف. ويقوم خصوم روسيا، بترتيب الاستفزازات داخل الأوساط القومية في روسيا ويُعلنون الحاجة إلى "إنهاء استعمار روسيا"، ويُشددون على ضرورة تقسيمها إلى دويلات وعشرات الأجزاء الصغيرة.

ووفقًا للرئيس بوتين، يبذل خصوم روسيا كل ما في وسعهم لبث التفرقة والخلاف بين الشعوب المُقيمة على أراضي روسيا.

وقال الرئيس بوتين: "تُمثل تعددية القوميات في روسيا، قوتها التي تقهر الجميع".

وأكد الرئيس بوتين، على أن أبناء كُل الشعوب الموجودة في روسيا، يُشاركون في العملية العسكرية الخاصة، ونال الكثيرون منهم الأوسمة والميداليات لقاء بطولاتهم ومآثرهم هناك.

وفي سياق آخر، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بتعيين سيرجي بوتين Butin نائبًا لوزير الخارجية الروسي، وقد نُشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت.

وشغل بوتين (59 عامًا) سابقًا منصب مدير إدارة الأمانة العامة بوزارة الخارجية الروسية، ويعمل بالسلك الدبلوماسي مُنذ 1996، وتخرج من معهد الدول الآسيوية والإفريقية بجامعة موسكو الحكومية. بعدها شغل مناصب في المكتب المركزي لوزارة الخارجية الروسية، وشغل منصب القنصل العام لروسيا في نيغاتا الايابان، وفي 2011-2013 شغل وزير مستشار في السفارة الروسية باليابان، ومُنذ أغسطس يُشغل منصب مدير إدارة الأمانة العامة في الوزارة.