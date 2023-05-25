تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح شخص بالتمكين من فيلا بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية نت تأمين تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد الأشخاص بالتمكين من فيلا فى القليوبية

وكان بلاغ ورد إلى قسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) بوجود نزاع قضائى قائم بينه وأحد الأشخاص وزوجته مقيمان بدائرة القسم) على ملكية "فيلا" كائنة بدائرة القسم، والصادر بشأنها قرار لصالحه بالتمكين منها.

ونفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عملية تأمين تنفيذ القرار الصادر لصالح الشاكى بتمكينه من العين محل النزاع وتسليمها له، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

