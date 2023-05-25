تطوير الواحات التاريخية بشمال أفريقيا مع البنك الدولي في ورشة عمل إقليمية 

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل إقليمية حول دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال أفريقيا والمقامة في تونس بمشاركة ممثلي تونس والمغرب والبنك الدولي والمنظمات الحكومية وصناع القرار والباحثون والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

إدارة الواحات:

إذ ناقشت الورشة الأهداف والنهج والأنشطة المؤسسية المتعلقة بإدارة الواحات وسبل حمايتها، والقضايا الاستراتيجية والمؤسسية المتعلقة بالإدارة المستدامة للواحات التاريخية في شمال أفريقيا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ وفرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدم عزوز ملخصًا عن الواحات بجمهورية مصر العربية تضمن مواقعها وتاريخها وأهم الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والسياحة البيئية والعلاجية والتصنيع الزراعي ومشروعات التنمية الريفية.

وفى نهاية الاجتماع، طالب عزوز البنك الدولي بالمساهمة في تطوير الواحات التاريخية في مصر والعمل على نهضتها وتحسين الخدمات المقدمة بها وتحسين سبل العيش لسكانها.

يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال أفريقيا الممول من الصندوق الإنمائي "PROGREEN".

التنمية المستدامة:

ونظم مركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء ومشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد " صباح اليوم احتفالية توزيع الكباش البرقي بمطروح، وذلك لتحسين والحفاظ على سلالة الأغنام البرقي المحسنة بحضور العميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، والمهندس أحمد يوسف، مدير مديرية الزراعة، والعمدة خير رسلان، رئيس مجلس العمد، والمشايخ بمطروح ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة.

قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء ومدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " الايفاد " أن أهداف المشروع هو الحفاظ على سلالة الأغنام البرقي وتحسينها، إذ تشتهر بها محافظة مطروح وذلك بغرض تنمية الثروة الحيوانية بمناطق عمل المشروع من مدينة الضبعة حتى السلوم.

وأشار "الأمير" إلى أن المشروع قام على تنشئة ورعاية وتجهيز عدد 120 كبشًا برقيًا من خلال اختيار السلالات النقية وتقديم التحصينات والأدوية البيطرية وبالإضافة إلى الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية بمطروح.

مضيفًا أن المركز والمشروع لا يألوان جهدًا في تقديم التيسيرات والدعم للمربين مع تذليل العقبات كافة والعمل على تقديم خدمات متكاملة للمربين سواء بيطرية وعلاجية وذلك بجميع قرى ونجوع منطقة عمل المشروع للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن ناحيتهم المربين والمستفيدين من المشروع وجهوا الشكر للقيادة السياسية ولوزير الزراعة على الاهتمام بمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بالصحراء الغربية وتقديم أوجه الدعم لهم من خلال مشروعات الوزارة.