مدرب إنجلترا قلقًا بسبب ماجواير وتوني

كشف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الخميس، عن موقفه من غياب هاري ماجواير وإيفان توني.

وقال ساوثجيت ان غياب الثنائي عن المباريات يجعل من الصعب لماجواير ضمان أنه سيبدأ مباريات المنتخب الوطني.

بينما هناك قلق حول إعادة تأهيل إيفان توني خلال إيقافه لمدة 8 شهور.

ولم يعد ماجواير، الذي أصبح أغلى مدافع في العالم عندما تعاقد معه مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني أساسيا في مركز قلب الدفاع في ناديه رغم اختياره قائدا للفريق.

وتراجع ترتيب ماجواير بين لاعبي مركزه خلف ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف، حتى أن الظهير الأيسر لوك شو لعب في قلب الدفاع، ليبدأ ماجواير 7 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم.

وقال ساوثجيت، الذي دفع بماجواير في أكثر من 50 مباراة دولية وضمه إلى تشكيلة الفريق في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الشهر المقبل: بالتأكيد إنه وضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، لدينا مارك جويهي ولويس دنك وتايرون مينجس، وهم لاعبون يلعبون بشكل جيد دون نفس خبرة الأندية في المنافسات الأوروبية أو الدولية، وعلينا مواصلة البحث عن المنافسة في هذه المنطقة من الملعب.

كان ساوثجيت قلقا أيضا من أن عقوبة إيقاف توني مهاجم برنتفورد لخرقه قواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي للعبة قد تركته دون الدعم الذي يحتاجه لإعادة التأهيل.

وقال: ما يزعجني هو أننا يجب أن نعتني بالناس، إنه مصاب حاليا، ماذا يفعل حيال استعادة لياقته.

وقال: لا أحب فكرة ترك شخص ما فقط حتى لا يُسمح له بأن يكون جزءا من مجتمع كرة القدم، لا أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن نعمل بها.