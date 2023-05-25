توريد 327 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 327885 طنًا و 399 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًّا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وجه بالاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل العقبات كافة في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.