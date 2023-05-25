حملات تفتيشية للرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بمدينة القرين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بصوره كافة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة.

شددَّ محافظ الشرقية على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة، من خلال الحملات التفتيشية، للارتقاء بقيم النزاهة، والشفافية، ومحاربة الفساد، وضبط الأسواق، للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية، التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لأشكال الفساد كافة.

شكل المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، لجانًا من قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة، وتوفير السلع والخدمات للمواطنين، ومتابعة تنفيذ القوانين.

قام رجال الرقابة الإدارية وبالاشتراك مع اللجان المُشكلة من القطاعات المختلفة، بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة القرين، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن رصد في قطاع التموين: ضبط مخالفات لعدد ٢ محطة وقود تنوعت ما بين (زيادة أسعار بيع السولار عن السعر المحدد - عدم الإعلان عن أسعار زيوت المحركات)، كما تم ضبط عدد ٩ مخالفات لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين (نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات كافة.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن عدم تواجد ٣١ من العاملين بمستشفى القرين المركزي، وعدم تواجد ٢١ من العاملين بالإدارة الصحية بمدينة القرين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

تم ضبط ٢ مخالفة لبعض المنشآت الطبية الخاصة (معامل تحاليل - عيادات طبية) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط ٢ صيدلية مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية فرع الشرقية، مع وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية بمستشفى القرين المركزي، وإعطاء مد لتاريخ الصلاحية من قبل الشركة المنتجة، كذلك عدم الالتزام بشروط مكافحة العدوي لمضيفة بمطبخ المستشفى، فضلًا عن عدم نظافته بصورة جيدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات كافة.

تبين وجود تعطل ٣ أجهزة بمستشفى القرين المركزي (٢ جهاز مونتيور -١ حضانة) ، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة، وكذلك من عدم وجود الكرسي الخاص بعيادة الأسنان كذلك عدم وجود أدوية الطوارئ بصيدلية مركز طب الأسرة بمدينة القرين، وعدم وجود جهاز تعقيم، كذلك عدم وجود أدوية الطوارئ بمركز رعاية صحة الطفل بمدينة القرين.

كما تبين تعطل عدد ٢جهاز الأوتوكلاف، كذلك عدم وجود أدوية الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية الطويلة التابعة لمدينة القرين.

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة القرين تم ضبط مركز مخالف لتقديم الخدمات التعليمية يقوم صاحبه بمزاولة النشاط دون فتح ملف ضريبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتنفيذ الغلق الفوري للمركز وتشميع أبوابه بالشمع الأحمر.