مخاطر التصلب اللويحي.. أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

يعتبر التصلب اللويحي مرض عصبي مزمن، حيث أنه يصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤثر على الدماغ والحبل الشوكي بكشل كبير، ويسبب هلاك في الغشاء المحيط بالخلايا العصبية والذي يسمي بالمايلين، لذلك يمكن أن ينتج عنه تصلب في الخلايا وبالتالي بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم، نقدم لكم مخاطر التصلب اللويحي والتي تظهر بشكل مفاجئ للمريض، وتختلف الأعراض في حدتها حسب درجة الإصابة ومكانها.

التصلب اللويحي

ماهي أعراض التصلب اللويحي:

وتشمل الشعور بوخز أو تنميل في الأطراف.

خلل في التوازن.

ضعف أو تشنج في العضلات.

تشوش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجية أو عدم تمييز الألوان.

ضعف وإجهاد سريع.

صعوبة في الكلام.

تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار.

تشخيص التصلب اللويحي:

عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها و كيفيتها.

تقييم حالة المريض، ومراجعة تاريخه المرضي.

فحوصات سريرية.

بعض التحاليل مثل تحليل الدم.

سحب عينة من السائل الشوكي وتحليلها، للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية.

أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ.

اختبار قياس السيالات العصبية.

طرق علاج التصلب اللويحي:

يهدف العلاج إلى التحكم بالأعراض المصاحبة للمرض, وإيقاف تطور المرض.

الأدوية المستخدمة للتصلب اللويحي:

مجموعة الكورتيكوستيرويد: و تستخدم لتقليل أعراض الالتهاب.

مجموعة الأنترفيورن: لتبطئ من تطور المرض.

جلاتيرامير أسيتيت: لتقليل هجمات الجهاز المناعي على الأعصاب.

فينقوليمود: يحاصر الخلايا المناعية في العقد اللمفاوية مما يساعد قليلاً على تقليل هجمات الجهاز المناعي على الأعصاب.

ناتاليزماب: لتقليل هجمات الجهاز المناعي على الأعصاب.

ميتوزانترون: يستخدم لعلاج الحالات الحادة والمتطورة من التصلب اللويحي, حيث يقوم بتثبيط الجهاز المناعي.

تيريفلونومايد: لتقليل هجمات الجهاز المناعي على الأعصاب.

التصلب اللويحي

مضاعفات التصلب اللويحي:

تصلب وتشنج العضلات.

شلل في عضلات القدمين.

مشاكل في المثانة، الأمعاء.

النسيان وفقدان القدرة على التركيز.

اكتئاب.

صرع.

التعايش مع التصلب اللويحي:

الراحة.

التصلب اللويحي

ممارسة التمارين الرياضية.

تظهر أحيانًا أعراض التصلب أو هجمات المرض بعد التعرض للحرارة، على سبيل المثال: "حرارة الشمس، أو عند الاستحمام بالماء الساخن، أو التعرض للهواء الساخن" لذا ينصح المريض دائمًا بتجنب الحرارة قدر الإمكان.

تناول أغذية متوازنة صحية تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتقوّي المناعة وتحافظ على عظام صحية.

تجنب الضغوطات.