انتظام أعمال توريد القمح بشون وصوامع المنيا

تابع الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بصومعة نفرتيتي بدماريس بمدينة المنيا، والتي تسع 20 ألف طن، وذلك في إطار خطة المحافظة؛ لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد، باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، جاء ذلك بحضور، اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثلي مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء لجنة استلام القمح.

استمع نائب محافظ المنيا، خلال الجولة إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، حتي إصدار بيان بالوزن والتفاصيل كافة، وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة.

وجَّه نائب المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية كافة، بالتواجد الميداني والإشراف على أعمال التوريد، وتذليل العقبات كافة، مع مراقبة حالة التخزين بالصوامع، كما التقى بعدد من المزارعين والموردين للمحصول، موجهًّا تسهيل الإجراءات كافة التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

لفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح من خلال 42 موقعًّا تخزينيًّا (صوامع، وهناجر، وشون) وتم تجهيزها على مستوي مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري.