بني سويف تنظم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب لطلاب السياسة والاقتصاد

طلاب السياسة والاقتصاد فى الأكاديمية الوطنية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية السياسة والاقتصاد زيارة لوفد من طلاب الفرقة الثالثة بقسم العلوم السياسة شعبة اللغة الإنجليزية إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب لإجراء مقابلة بحثية مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وذلك بحضور الدكتورة نجلاء بكر عميدة الكلية والدكتورة الشيماء عبدالسلام إبراهيم مدرس العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية بالكلية والمشرفة على بحوث الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي ضمن بحث جماعي يقوم به الطلاب تحت عنوان دور الدولة المصرية في تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالتدريب العملي للطلاب لربط الدراسة النظرية الأكاديمية بالواقع العملي، مؤكدًا أن الجامعة تدعم هذه الزيارات لأنها تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم البحثية المختلفة كما أنها تتيح لهم فرص التفاعل مع ذوي الخبرة لاكتساب مهارات جديدة، من خلال حلقات النقاش وطرح الاسئلة والإجابة عليها.

من جانبها رحبت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية بالطلاب وأبدت سعادتها بتساؤلاتهم وأوضحت دور الأكاديمية في تأهيل الشباب و الدور البارز الذي يقوم به خريجي الأكاديمية في مؤسسات الدولة المختلفة وأساليب تطوير رأس المال البشري وأهمية الشراكات الدولية والمحلية في دعم دور الأكاديمية التنموي، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشارت الدكتورة نجلاء بكر عميدة الكلية أن أسئلة الطلاب فتحت لهم آفاق ومعارف جديدة وأن المقابلة جاءت تحت عنوان دور الأكاديمية في تأهيل الشباب كأداة من أدوات التمكين والتأهيل للقيادة بمهارات متعددة ووجهت الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية على حسن الاستقبال وإجاباتها علي جميع أسئلة الطلاب بترحاب وسعه صدر.

وقالت الدكتورة الشيماء عبدالسلام أن هذه الزيارة تأتي في إطار المقرر التي تقوم بتدريسه وهو مقرر سيمنار بحثي والتي يقوم الطلاب من خلاله بإجراء بحوث علمية وأن أسئلة الطلاب والإجابة عنها من قبل مديرة الأكاديمية تعتبر أداة لجمع المادة العلمية من خلال تلك المقابلة البحثية للحصول على المعلومات وأن مثل هذه الأدوات تساعد الطلاب في تنمية مهاراتهم البحثية بشكل عملي، وأبدى الطلاب سعادتهم بهذه المقابلة البحثية ومدى الاستفادة العلمية منها.