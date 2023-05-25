بوتين: نعمل على تعزيز التكامل بين دول مجلس الاقتصادي الأوراسي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إن روسيا تعمل على تعزيز التكامل بين دول مجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى".

وأضاف "بوتين" أن دول المجلس تبذل جهودًا لتعزيز التنمية المستدامة من أجل رفاهية مواطنيها، وسنحقق نتائج ملموسة على مستوى التنمية بنهاية العام.

أوضح أن الاقتصاد الأوراسي يركز على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وجودة البضائع بالاتحاد يجب أن تتميز بأعلى المعايير، مشيرًا إلى التوافق على أولويات التعاون الابتكارية بالاتحاد، فضلًا عن السعى لإقامة تحالف بشأن التعاون فى مجال التقنيات العليا.

ذكر "بوتين"، أنه يجب العمل على منظومة رقمية موحدة لتحقيق تكامل الخدمات بالاتحاد، ونولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغير المناخي، ونعمل على إجراء التحاليل والدراسات المتعلقة بالمناخ والطاقة.

نوه إلى ضرورة إقامة مركز مشترك للتعليم والطب لتطوير الفضاء الاجتماعي، وتنفيذ برامج مهنية تخصصية ووضع معايير للمنظومة التعليمية، ونعمل على إنشاء شبكات سياحية جديدة بدول الاتحاد الأوراسي.

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء عمل مع رئيس المحكمة الدستورية فاليري زوركين، الذي قام بعرض خرائط على الرئيس تفيد بعدم وجود أوكرانيا لم تكن موجودة على الخارطة، وأن السلطات السوفيتية في موسكو هي التي شكّلت دولة سمتها أوكرانيا على أراضي الإمبراطورية الروسية.

وثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، لحظة عرض رئيس المحكمة الدستورية الروسية، في لقاء مع الرئيس الروسي، نسخة من خريطة رسمت في منتصف القرن السابع عشر في فرنسا.

قال بوتين: “إن أوكرانيا لم يتم وضع علامة عليها”، لافتا إلى أن هذه الأراضي كانت جزءًا من الكومنولث، وبعد ذلك طلبوا أن تكون جزءًا من مملكة موسكو"، مستطردا: “القوة السوفيتية خلقت أوكرانيا السوفيتية، هذا معروف.. قبل ذلك، لم تكن هناك أوكرانيا في تاريخ البشرية”.

في سياق آخر، أعلن قائد قوات فاجنر الروسية يفغيني بريغوزين، اليوم الخميس، بدء تسليم مواقع قواته في مدينة باخموت إلى الجيش الروسي، ويأتي ذلك بعد أيام من تعهده بالانسحاب من المدينة، التي شهدت معارك دامية خلال الأشهر الأخيرة.

ظهر بريغوزين في فيديو جديد، من قلب المدينة المدمرة بالكامل في الشرق الأوكراني، معلناً بدء الانسحاب، موضحًا أن عناصره سيخرجون من أجل الاستراحة حتى الأول من حزيران المقبل، على أن يحصلوا بعد استعدادهم على مهمة جديدة.

كان قائد "فاجنر" أعلن سابقًا أن الانسحاب من باخموت التي تكبد فيها خسائر بشرية ضخمة قبل التمكن من السيطرة عليها، سيبدأ في 25 مايو الجاري.

روسيا تواصل عملياتها العسكرية:

مازالت روسيا تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تركز جهودها الرئيسية على محاور مناطق: (كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا)، حسب ما أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

أفادت الهيئة - وفقًا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الخميس- بأن "ثمانية وعشرين اشتباكًا قتاليًا وقعوا في مناطق محددة من الجبهة".. مضيفًا "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نفَّذ الجيش الروسي 30 غارة جوية و39 هجومًا بقاذفات صواريخ متعددة استهدفت مواقع دفاعية أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

بحسب البيان فإنه من المحتمل بشدة أن يواصل الروس توجيه ضربات عبر أراضي أوكرانيا بأكملها.

في المقابل.. قال المتحدث باسم القوات المركزية الروسية ألكسندر سافتشوك، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية: "إن مقاتلة روسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة أوكراني، ومعقلًا للقوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان"، مضيفًا "قاذفات مقاتلة من طراز سو-34، نفذت غارة على مستودع ذخيرة ومعاقل للقوات الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان".

جاء ذلك خلال حلال كلمته أمام المجلس الاقتصادي الأوراسي، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.