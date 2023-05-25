محمد رمضان.. مواقف إنسانية ووجه آخر لا يعرفه الجمهور

يتعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات كثيرة بسبب مواقفه المثيرة للجدل والتي شغلت بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي والشعب المصري، جعلته يتصدر التريندات وأصبح المادة المتداولة الأولى لعناوين الصحف.

محمد رمضان

وسط الكثير من الأزمات المتكررة إلا أن محمد رمضان لديه بعض مواقف الوجه الحقيقي للإنسان، في ظل الهجمات التي يتعرض لها بشكل مستمر إلا أنه لديه وجه آخر، ودائمًا ما يكون حاضرًا ويكون فاعل خيرٍ، بمساعدته لبعض الحالات من جمهوره دون أن يعرفهم.

محمد رمضان يستجيب لطلب الطفلة «حورية»:

كان أخر هذه الحالات هي طفلة صغيرة تدعي رحمة مريضة سرطان، طلبت من النجم محمد رمضان مقابلته، وسرعان ما استجاب الفنان لمطالبها وقام بمقابلتها، خلال كواليس تصوير فيلمه «ع الزيرو»، الذي صور أحد مشاهده منذ يومين بمدينة المنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية.

محمد رمضان

نشر محمد رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات أثناء زيارة الطفل حورية، وعلق قائلًا على حسابه الرسمي على إنستجرام :« زارتني في تصوير فيلم ع الزيرو، جميلة جميلات المنصورة حبيبتي حورية، ربنا يعافيها ويكمل علاجها على خير، وتبقى أحسن عروسة في الدنيا كلها».

محمد رمضان

ليست المرة الأولى:

لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيه محمد رمضان جانبه الخير والإنساني، إذْ قام بالكثير من الأعمال الخيرية التي بينت للجماهير حسن تعامله مع الآخرين وكل هذه الأزمات الهدف منها أثارة الضجة وليس أكثر وتستعرض لكم بوابة «الوفد» مواقف إنسانية للفنان محمد رمضان.

- أم إسلام:

خلال زيارته للمنصورة لتصوير فيلم «ع الزيرو»، التقى رمضان بسيدة تدعي أم إسلام وشكت له حالها موضحة أن زوجها متوفٍ ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم وأنها لا تستطيع أن تقوم بمجاراة الحياة، ليؤكد رمضان بأنه سيتكفل بمصاريف تعليمهم حتي انتهاء المراحل التعليمة كاملة.

محمد رمضان

محمد رمضان

- علاج اختلال كهرباء القلب:

خلال الأيام القليلة الماضية فوجئت الجماهير بتقديم محمد رمضان مساعده للدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية، وبالفعل تم التواصل مع أول حالة من المنيا والترتيب لتركيب أول جهاز يتكفل بتكاليفه كاملة والتي تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه مصري.

محمد رمضان

- كرتونة المانجو:

تداول مقطع فيديو لمحمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يشتري كرتونة مانجو من أحد البائعين أمام أحد المساجد بمنطقة بولاق، في محاوله منه لمساعدة البائع، وعلق رمضان على الفيديو قائلًا : «بعد صلاة الجمعة في مسجد السنان باشا في بولاق أبوالعلا اشتريت كرتونة مانجو عويسي من بتاع المانجو اللي قدام الجامع ولو أعرف إنها حلوة كدة كنت اشتريت العربية بس أنا وأهل بولاق واحد، رزق اللي هيشتري منه بقى».

محمد رمضان

- شاب يطلب مساعدته لزواج شقيقته:

طلب شاب من محمد رمضان خلال كومنت على آحد المنشوراته على فيسبوك، مبلغ من المال لزواج شقيقته، ليتفاجأ الشاب برد رمضان عليه وطلب ترك هاتفه في الرسائل، وبعد مرور أيام تحدث معه رمضان، وقابله وتم بالفعل ذهاب الشاب له في مكتبه بالمهندسين وتكفل بمصاريف زفاف شقيقته.

محمد رمضان

- محطة بنزين بالشيخ زايد:

قال العمال بمحطة بنزين بالشيخ زايد قريبة من فيلا محمد رمضان: "إن الفنان حريص دائمًا على زيارتهم وتقديم المساعدة إليهم بالإضافة إلى زيارتهم في المواسم".