موعد حفل وائل الفشني فى ساقية الصاوي

يستعد المطرب وائل الفشنى للقاء جمهوره على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي فى حفل ضخم، وذلك يوم 7 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة لامعة من أغانيه وعدد من الابتهالات الدينية.

حفل الساقية

وكان أحيي وائل الفشني حفل غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء الخميس 16 مارس الماضي.

ومن المقرر أن يقدّم "الفشني"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغنياته، بالإضافة لأغاني الفلكلور المصري بأها بواحة الغروب وطال الليل ويا عاشقًا، بالإضافة إلى أغنية "ماتدمعيش يامايا".

معلومات عن وائل الفشني

"وائل الفشني" هو حفيد الشيخ "طه الفشني" وقد تربي علي صوته وفي منزله منذ أن كان صغيرا، درس وائل في إيطاليا وقد بدأ الغناء منذ 20 عامًا.

وائل الفشني

قدمه الفنان علي الحجار كثيرا في حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوي ودائما ما يشير وائل إليّ أهمية هذا الدعم الذي أثر في مشواره الفني، تعاون وائل أيضا مع الفنان فتحي سلامة وقدما عددا من الأعمال الناجحة.

بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عُرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحا كبيرا، فاق كل التوقعات، وقد أثني الجميع علي طريقة أداء وائل المميزة، حيث أخذ وائل طريقة غناء الموال، لديه طريقة مختلفة في إلقاء المواويل والأشعار، فأخذ الطريقة ونسقها مع ألحان وموسيقى تامر كروان ليخرج التتر بهذا الشكل المميز، قدم وائل أيضًا أغنية "عّم غريب" مع فرقة كايروكي وحققت نجاحا ملحوظا.

تكريم الرئيس السيسي لوائل الفشني

سعادة كبيرة انتابت وائل الفشني بسبب تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، عقب ظهوره في أكثر من احتفالية أمام رئيس الجمهورية، كان أبرزها غنائه في احتفالية طريق الكباش بالأقصر، وافتتاح الكثير من المشروعات في محافظة سوهاج.

وائل الفشني



وأدى الفشني أغنية "الصعيد وناسه" أمام السيسي وأذيعت على الهواء مباشرة على القنوات، وأعرب عن سعادته بعد دعم الرئيس له، أثناء الحفل الذي أقيم على هامش افتتاح الكثير من المشروعات بمحافظة سوهاج الشهر الماضي.

ويقول وائل الفشني إن تكريم الرئيس السيسي شرف كبير له ولعائلته، بجميع أفرادها المتواجدين في محافظات الصعيد المختلفة، مردفًا: "لا أستطيع النوم منذ التكريم".

وخاطب الرئيس السيسي الفشني، عقب فقرته الفنية، قائلًا له: "خلي بالك في افتتاح قريب لمدينة الثقافة والفنون، عاوزين نقدم الفن المصري، محتاجين إحياء للفنون والتراث، وتبقى فرصة أن الناس في مصر تشوفكم".

وطالب الفشني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، بضرورة إحياء التراث المصري وتجنب تقليد الغرب، منوهًا أن الكلمات الجميلة للمطربين أمثال العندليب تربى عليها أجيال.