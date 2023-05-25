طلاب علوم الملاحة ببني سويف في زيارة لميناء دمياط البحري

علوم الملاحة فى زيارة لميناء دمياط البحري

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء زيارة إلى ميناء دمياط البحري بحضور اللواء أركان حرب أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتورة هبة الله محمد عبد الحليم وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور محمد مراد المشرف على البرنامج الخاص بالكلية وعدد 35 طالبًا وطالبة.

بدأت فعاليات الزيارة بمحاضرة للتعريف بالميناء والأنشطة الموجودة بداخله عقبها قام الدكتور محمد مراد بتقديم محاضرة للتعريف بالكلية وكذلك عرض أحد مشاريع الطلاب للتخرج وكذلك مشروعات التعاون المعمول بها حاليا مع وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين بما يحقق هدف الكلية الرئيسي و هو تخريج كوادر بشرية على أعلى مستوى علمي و تدريبي في مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في مجال الملاحة البحرية، فضلًا عن دعوة ‏ وفد من الخبراء بالميناء للمشاركة في مناقشة مشروعات تخرج الطلاب.

وقام الوفد بجولة في الميناء تضمنت تفقد أهم المعالم الرئيسية بالميناء والتي شملت برج مراقبة دخول وخروج السفن الي الميناء من خلال وصور للأقمار الصناعية، واختتمت الزيارة بتبادل الدروع والتقاط بعض الصور التذكارية.

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