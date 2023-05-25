تنظم حفل تجليس الأنبا "مرقس وليم" مطرانًا على إيبارشية القوصية بأسيوط

شهد اللوء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تجليس نيافة الأنبا "مرقس وليم" على كرسي ايبارشية قسقام "القوصية" للأقباط الكاثوليك وسيامته مطراناً على كرسي الايبارشية وتوابعها خلفا للأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الشرفي تحت رعاية وحضور صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وذلك بكاتدرائية "قلب يسوع الأقدس" للأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والنائب إبراهيم نظير، والنائب علاء سليمان عضوا مجلس النواب، والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والأنبا بيجول مطران إيبارشية الدير المحرق للأقباط الارثوذكس ولفيف من أساقفة العديد من ايبارشيات أسيوط ومختلف محافظات الجمهورية وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي.

وقدم محافظ أسيوط ومرافقوه خالص التهاني لشعب ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك وللأنبا مرقس وليم لاختياره مطرانًا وراعيًا لهم داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وبدأت مراسم حفل تجليس الأنبا "مرقس" مطراناً لايبارشية القوصية بمشاركة الأنبا إبراهيم اسحق والأنبا دانيال لطفي مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك وفقاً لطقوس الكنيسة الكاثوليكية ثم كلمة الشكر والترحيب بجميع القيادات الحضور وشعب الكنيسة.

وأكد محافظ أسيوط – في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال – بحضور شعب الكنيسة على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء وفي جميع المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الأنبا "مرقس" رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد.

كان الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك قد أصدر بيانًا في وقت سابق أعلن فيه أنه بعد دراسة الاحتياجات الراعوية لأبنائنا الأقباط الكاثوليك في إيبارشية أسيوط الحالية قرر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في جلسته المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2022 بدار القديس اسطفانوس بالمعادي أنه اعتبارًا من يوم 23 سبتمبر 2022 يتم تقسيم إيبارشية أسيوط الحالية إلى إيبارشيتين "الشمالية وتشمل مدينة القوصية وتوابعها وتشمل مراكز أبنوب وديروط ومنفلوط وتوابعهم، وتضم 13 كنيسة، وتسمى إيبارشية القوصية (كرسي قُسقام) ومقر المطرانية مدينة القوصية وقد تم تعيين الأنبا مرقس مطرانًا لإيبارشية قسقام "القوصية" أما الايبارشية الجنوبية وتشمل مدينة أسيوط وأسيوط الجديدة ومراكز الفتح، أبوتيج، ساحل سليم، البداري، صدفا، والغنايم حتى حدود محافظة أسيوط جنوباً، وتضم 32 كنيسة، وتُسمى إيبارشية أسيوط (ليكوبوليس)، ومقر المطرانية مدينة أسيوط، ومطرانها الأنبا دانيال لطفي، الذي تم تجليسه يوم 13 أكتوبر 2022 بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط.