الدكتور حمدى سعد مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات الجامعية بسوهاج

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور حمدي سعد محمد الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج مديراً تنفيذيًا لمستشفيات الجامعة، لمدة ٣ سنوات.

وقدم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على دعمه الدائم للجامعة، مهنئاً الدكتور حمدي سعد ومتمنياََ له دوام النجاح والتوفيق، في المهام الموكلة إليه، لخدمة الجامعة وتقديم الرعاية الصحية لمواطني محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.