زوجة توم هانكس تحسم الجدل بشأن اهانته أحد العمال بمهرجان كان السينمائي

حرصت ريتا ويلسون زوجة الفنان العالمي توم هانكس، على الرد بشأن الانتقادات التي طالت زوجها، وذلك خلال حضورهما العرض الأول لفيلمه الجديد Asteroid City بمهرجان كان السينمائي، وظهوره في إحدى الصور، وكأنه يهين ويوبخ أحد العمال على السجادة الحمراء.

توم هانكس وزوجته بمهرجان كان

حيث شاركت ريتا الصورة التي أثارت الجدل وكتبت عبر حسابها على "انستجرام" قائلة: "هذا يسمى لا أستطيع سماعك، الناس يصرخون: ماذا تقول، أو أين من المفترض بنا أن نذهب، لكن هذا لا يبيع القصص بشكل جيد".

وتابعت: "إنها محاولة جيدة، ونحن استمتعنا بوقتنا، اذهبوا لمشاهدة فيلم Asteroid City".

وكان أعلن الممثل العالمى توم هانكس عن اسم الممثل الذي يريده أن يلعب دور البطولة في فيلم جيمس بوند القادم، وذلك مع البحث عن العميل 007 الجديد حاليا.

وأكد توم هانكس فى تصريحات صحفية قائلا: "أعتقد أن إدريس ألبا الممثل الأكثر ملاءمة للعب دور جيمس بوند".

توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون

وكان انتشر خلال الساعات القليلة الماضية صور ومقاطع فيديو للنجم الأمريكي توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون وعدد من الأصدقاء، أثناء تواجده في أحد المطاعم بمنطقة الزمالك بالقاهرة.

توم هانكس وزوجته النجمة ريتا ويلسون

توم هانكس في أحد المطاعم

وظهر في الصور ومقاطع الفيديو توم هانكس في أحد المطاعم الشهيرة للأكلات الشعبية وهو يتناول الملوخية بالأرانب والموزة بالشعرية، ولاقت صور الممثل الأمريكي الشهير ردود أفعال إيجابية واسعة النطاق على السوشيال ميديا، حيث أشاد البعض بوجود النجم بالقاهرة دون ضوضاء إعلامية وفي هدوء حتى يستمتع بإجازته.

توم هانكس في أحد المطاعم

وكتب ناشر الفيديو "كنت بتغدي امبارح لقيت توم هانكس وريتا ويلسون بياكلوا جنبي ملوخية بالأرانب وموزة بالشعرية".

فيلم توم هانكس الجديد

يذكر أن، فيلم توم هانكس الجديد، مقتبس من رواية مصورة لريتشارد ماكجواير تدور أحداثها في غرفة واحدة، حول مجموعة من سكانها على مدار سنوات عديدة، ومن المقرر إطلاق تصويره في 2024 في أمريكا.

وجسد توم هانكس شخصية رجل عجوز يدعي أوتو Otto، يضطر إلى التقاعد من وظيفته بعد ما يقرب من 40 عامًا بعد وفاة زوجته، في فيلمه الجديد الذي يعرض حاليا في السينمات وهو A Man Called Otto.

توم هانكس في أحد المطاعم

وخلال الأحداث يقرر توم هانكس أو أوتو البالغ من العمر 60 عامًا الانتحـار، لكن محاولاته تفشل باستمرار بسبب جيرانه الصاخبين الجدد، مما يؤدي إلى صداقة غير متوقعة ، حيث يعتبر تحويل أوتو إلى إنسان محب للحياة مرة أخرى ليس بالمهمة السهلة.

وكانت كشفت منتجة سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة "جيمس بوند" أن العميل 007 سيعود بشكل أو بآخر للسلسلة رغم اختتامها بطريقة مأساوية في فيلم No Time To Die الصادر قبل عدة أشهر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت باربرا خلال تصريحات لها في احتفالية Deadline's Contenders Film: نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع ، قائلة: "سنكتشف ذلك ، لكنه سيعود يمكنكم أن تطمئنوا أن جيمس بوند سيعود."

وكان أحدث فيلم من سلسلة التجسس تأجل عدة مرات على مدار ثلاث مرات بسبب أزمة فيروس كورونا ، لكنه ظهر ليكتسح شباك التذاكر لعام 2021 عبر خدمات البث المباشر بعد عرضه في السينما.

وقالت المنتجة البالغة من العمر 61 عامًا: "ما كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا هو عرض هذا الفيلم في دور السينما لأنه يحتوي على مناظر طبيعية جميلة

وأضافت: 'إنها وليمة بصرية بالطريقة التي تم بها تصميمها وتصويرها، نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من افتتاح دور السينما.

قال مايكل ج.ويلسون ، زميل باربرا المنتج ، "نحن محظوظون جدًا لأننا عرضنا الفيلم في دور السينما بالوقت المناسب وكان الجمهور على استعداد للعودة إلى السينما مرة أخرى ومشاهدة الأفلام التي تستحق".

توم هانكس في أحد المطاعم

أكدت رئيسة MGM باميلا عبدي في وقت سابق أنه الاحتمالات كانت متاحة لمعرفة من سيحل محل دانيال باعتباره الجاسوس حيث كشفت أنها أجرت محادثات أولية مع باربرا ومايكل حول فيلم 007 الجديد.