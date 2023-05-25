قطاع التعدين واعد جدًا في مصر (شاهد)

قالت الدكتورة زينب نوار أستاذة الاقتصاد، إن مصر لديها من الإمكانيات والموارد والمواد الخام والبشرية وإصلاحات القوانين لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، مستطردة :"قطاع التعدين واعد جدا في مصر" وفي ظل الأوضاع العالمية نستورد بأسعار مرتفعة.

وأضافت أنه لو شجعت القطاع الخاص على أن يدخل قطاع التعدين سيحقق نجاحات مع الدعم، لأن هذا القطاع مكلف ويحتاج تكنولوجيا معينة وندعم القطاع الخاص لدخوله هذا المجال.

وتابعت أنه رغم أن العالم لا يزال يشهد أزمات ولكن مصر لديها فرصة جيدة لتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي.

وواصلت نوار أن تشجيع تصنيع المواد الخام يصنع فارقا في الأسعار وتكلفة الإنتاج ويعطينا وضعا تنافسيا، والإيطاليون ينظرون لمصر كعلاقة استراتيجية ونقطة أساسية لتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وبصفة عامة الحكومة الإيطالية تشجع على أن يكون هناك تعاون أكبر مع مصر.

واستطردت خلال تصريحاتها عبر فضائية “اكسترا نيوز”أن المستثمر الإيطالي يرى أن هناك فرصا جيدة للتعاون مع مصر، ويسوق فرص الاستثمار في مصر بشكل جيد، ويجب استغلال هذه الفرصة لمصر عن طريق تسهيل وجود مشروعات لها عائد على الطرفين.

السيسي يفتتح مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم.

جاء ذلك على هامش افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

وأكد مدير مصنع التكسير الأولى لخام الكوارتز بمرسى العلم المهندس حسام محمد أنور إن المصنع طاقته الإنتاجية 140 ألف طن سنوي.. وأضاف أن المصنع يتكون من وحدة تغذية رئيسية ملحق بها وحدة تكسير رئيسية، ووحدتي تكسير فرعيتين، للوصول بالمنتج لحجم 5 سنتيمترات، لينتقل الخام إلى الهزاز لفصله من خلال السيور الناقلة.

السفير الإيطالي يشارك في افتتاح مصنع الكوارتز

وكان السفير الإيطالي بمصر أكد أن إيطاليا أول شريك تجاري أوروبي لمصر وأهم بوابة للسلع والمنتجات المصرية للوصول إلى السوق الأوروبية.

وأضاف السفير، في كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالسويس، أن المشروع يأتي بالشراكة مع شركة «بريتون» الإيطالية وهو مثال عملي على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا.