وحدة مكافحة العدوى بمستشفى سوهاج تنظم ورشة عمل عن "الحقن الآمن"

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الورشة العلمية التي نظمتها وحدة مكافحة العدوي بالمستشفى الجامعي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية عن " الحقن الآمن"، وذلك بحضور الدكتور ‏حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، والدكتورة إسراء حسين مهران مدير وحدة العدوى بالمستشفى، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفى الجامعي بالمقر القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن تلك الورشه العلمية تهدف في المقام الأول إلى رفع مهارات مقدمي الخدمات الصحية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مشيراً إلى أن ورشة العمل استهدفت تدريب كل أعضاء المهن الطبية على سياسات الحقن الآمن وكيفية تطبيقها داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتطبيق كل إجراءات مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، أن فعاليات الورشه تستمر على مدار يومين وتستهدف ١٠٠ من الأطباء وهيئة التمريض، ويحاضر فيها كل من: الدكتورة إسراء حسين مدير الوحدة والدكتورة جهاد حمدي طبيبة بالوحدة، مؤكداً أهمية تطبيق سياسات مكافحة العدوى أثناء تقديم الخدمة الطبية للمريض بالمستشفى، ومن أهمها سياسة الحقن الآمن، والتى تهدف إلى تقديم الحماية الكاملة للمريض ولمقدمي الخدمة الطبية.

‏ومن جانبها أوضحت الدكتورة إسراء حسين أن الورشة ناقشت الحقن الآمن والأضرار الناتجة عن الحقن الغير آمن، وطرق إعطاء العلاج بطريقة آمنة و صحيحة، ومواصفات غرفة تحضير العلاج وكيفية تخزينه بطريقة صحيحة، إلى جانب الاستخدام الآمن للأدوية ‏أحادية ومتعددة الجرعات، وكيفية التعامل عند حدوث وخذ بالإبر أو الآلات الحادة وضرورة تبليغ فريق وحدة مكافحة العدوى.